屏東涉貪偵查隊長坦承收檢舉人獎金16萬 檢方起訴

屏東縣刑警大隊偵二隊長前隊長邱奕成，受理107年度地方公職人員選舉時檢舉人甲男檢舉某候選人賄選案，向甲男索取檢舉獎金2成，作為協助請領賄選檢舉獎金的對價，甲男考量若身分曝光及為了能順利請領到檢舉獎金，答應邱的請求；邱在今年3月收取檢舉獎金16萬元後，遭廉政署幹員在警局停車場逮捕到案，屏東地檢署偵查終結，將邱依涉嫌貪汙罪起訴，邱坦承收取16萬元。

檢方起訴指出，邱奕成在2018年11月擔任內埔分局偵查隊副隊長期間，受理甲男檢舉107年度地方公職人員選舉的某候選人賄選案件，邱知道檢舉人檢舉賄選案件經提起公訴者，可依「鼓勵檢舉賄選要點」請領檢舉獎金。

起訴指出，邱竟基於職務上行為要求、期約及收受賄賂的犯意，2019年9月10日某時，在甲男住處利用將請領檢舉獎金的切結書與相關文件給甲男簽署時，邱向甲男表示，想要索取檢舉獎金2成，作為協助請領賄檢舉獎金等職務上行為的對價，甲男考量身分遭曝光，及順利請領賄選案件的檢舉獎金，基於不違背職務上行為期約、交付賄賂之犯意而當場答應，雙方期約以賄選案件檢舉獎金的2成作為賄賂款項。

邱在2020年8月調任縣警局刑警大隊偵二隊長後，今年3月12日LINE通知甲男，80萬元檢舉獎金已核撥，雙方議定在3月18日上午8點半，先在邱的住處碰面後，邱開車載甲男先到警局，途中雙方再次確認以檢舉獎金之2成作為賄賂款項，抵達縣警局後，邱改開偵防車載檢舉人，先到地檢署領取80萬元賄選案檢舉獎金，領取支票後，邱開車載甲男到台灣銀行，甲男臨櫃兌領支票後，邱載檢舉人返回住處途中，途中將16萬元的賄款放在牛皮紙信封，並放在偵防車中央扶手區。

起訴指出，邱載這名檢舉人回到家後，邱直接開著偵防車返回縣警局，南調組廉政官接獲情資並沿途跟蒐邱，當天中午12時多，邱開車偵防車抵達縣警局停車場後，廉政官表明身分欲攔查，邱見狀旋即將16萬元賄賂的牛皮紙信封放到褲子子右前口袋內，下車逃離，廉政官見狀趕緊追捕，經在場縣警局人員協助圍捕下，另會同縣警局督察科人員，現行犯逮捕邱，並查扣16萬元現金賄款。