看準年輕族群愛電子菸 大陸進口上萬瓶菸油遭警查獲
刑事警察局與高雄市警方合作，上星期在高雄市聯手破獲電子菸油分裝工廠，查扣1萬5千瓶菸油，市價近千萬元；警方呼籲，含尼古丁成分的電子菸油產品，屬藥事法規定的偽（禁）藥，未經許可，製造或輸入偽（禁）藥者，最高處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金；販賣者最高處7年以下有期徒刑，得併科5千萬元以下罰金，民眾不要以身試法。
刑事局逮捕王姓女子（40歲）及許姓男子（39歲）等兩人，查獲共35種品項、以30毫升裝填的尼古丁菸油15583瓶、半成品尼古丁菸油59.5公升、手機、筆電、量杯及漏斗等證物。
刑事警察局電信偵查大隊透過網路巡邏發現，王姓犯嫌看準近年電子菸油種類與口味眾多，在年輕族群相當盛行，因此從大陸以沐浴乳或洗衣精等商品名義，低價進口大量含尼古丁成分電子菸油，分裝後在電商平台以擴香瓶為掩護非法販售電子菸油以高價售出。
警方經過多月布線追查，時機成熟後，上星期持搜索票與拘票，搜索王嫌住處，估計不法獲利高達近千萬元，全案依違反藥事法移送地檢署偵辦。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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