她IG發限動亂傳疫情謠言 上法庭喊冤：愚人節被騙了

高雄陳姓女子今年4月1日愚人節當天，在IG限時動態轉傳網友訊息，稱高雄某大學有交換生出現未滿14天居家檢疫的假消息，後來被警方網路巡邏時發現，經調查證實為假訊息，陳到案後喊冤說當天是愚人節，她也是被騙的受害者，但不被法官採信，最後高雄簡易庭依社會秩序維護法，裁罰8000元。

判決指出，陳女在個人的IG限時動態發布「本中心於晚間22:00接獲教育部通報，交換生出現未滿14天居家檢疫，高雄市警察分局已開始著手調查，因此教育部告知需立即停辦運動會之所有項目，本次運動會將暫停取消，賽事將另行公布比賽日期，麻煩各班康樂股長密切留意，明天課程將同一取消，請全體師生非必要不要進入校園上課，謝謝配合」。

陳女訊息後來經警方調查，查證後確認發文是假訊息，約談陳女到案，陳女喊冤稱，她是看到有人轉傳訊息，出於好心才會順手轉發在自己的IG上，因為轉傳當天是愚人節，她自己也是被騙的受害者。

案經高雄簡易庭審理，法官認為網路資訊虛實參半，新冠病毒來勢洶洶，各國無不傾力防止疫情蔓延，在疫情需控制、消滅之情況下，一切與疫情相關之資訊允宜審慎、正確、任何人在發佈關於肺炎訊息之前，應盡更高度的注意義務。