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酒後趁女友國小女兒熟睡上下其手 工人乘機猥褻被判8月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

胡姓男子結識1名單親媽媽進而交往，去年3月23日酒後在女友住處房內休息，竟把歪腦筋動到其國小5年級女兒身上，趁女童熟睡以手撫摸胸部、下體並親吻嘴巴，女童發覺遭人撫摸後驚醒，高呼「不要」，他才罷手。女童向同學哭訴，校方得知後報警處理。胡坦承犯行，雙方雖以10萬元和解，但僅付2萬元，台南地院判他犯成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪，處8月徒刑，可上訴。

檢警調查，胡是名工人，去年3月23日凌晨1時，酒後在女友位在台南市永康區居所房間休息之際，趁女友國小5年級女兒就寢熟睡，以手撫摸女童生殖器、胸部及大腿內側並親吻嘴巴，乘機猥褻一次得逞。

後因女童發覺遭人撫摸而驚醒，對叔叔表示不要，他才罷手，事後女童向同學哭訴，經同學告知老師，校方報警處理，女友反目對男友提告。

警詢時，胡表示，知道甲女就讀國小5年級，大概10歲左右。台南地院認胡在案發時，已知女童為未滿12歲的兒童，事證明確。

台南地院審酌，胡見女童年幼，竟乘女童熟睡之際猥褻，藉此逞自己的性慾，妨害女童身心的健全發展，並考量其犯後業已坦承犯行態度，胡雖與女友達成和解，僅支付2萬元和解金，尚餘8萬元未付。兼衡胡的智識程度、職業及家庭生活經濟狀況等一切情狀，量處8月徒刑，可上訴。

胡姓男子坦承酒後猥褻女友的國小5年級女兒，雙方雖以10萬元和解，但僅付2萬元，台南地院判他犯成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪，處8月徒刑。圖／本報資料照
胡姓男子坦承酒後猥褻女友的國小5年級女兒，雙方雖以10萬元和解，但僅付2萬元，台南地院判他犯成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪，處8月徒刑。圖／本報資料照

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