無照兒肇事撞傷騎士急求救 前科父護子心切冒名扛罪

宜蘭方姓男子因酒駕遭吊扣駕照，今年2月心存僥倖無照上路，卻撞傷一名騎士，方男憂心無照撞人恐加重刑責，竟打電話請來60歲父親救援，方父愛子心切，等警方到場後，立即向員警表明「車我開的！」後來謊言遭目擊路人戳破。宜蘭地方法院依頂替罪，判方父拘役50日，得易科罰金5萬元。

判決指出，方男先前酒駕遭吊扣職業大貨車駕照，今年2月22日僥倖無照上路，行經三星鄉大排六路、尚健二路二段路口時，與邱姓騎士發生事故，造成對方倒地受傷。

事發後，方父接到求救電話，憂心兒子無照駕駛恐罪加一等，就在警方到場後表明開車的是他，冒名為愛子頂替傷害罪責。警方調查後，有目擊者看不過去，向警方表示「開車的不是他」，方父才坦承幫兒子頂罪，被依頂替罪起訴。