快訊

BMI≧30優先打疫苗？ 指揮中心：需「肥胖症」證明　

誰殺死海地總統？ 刺殺摩伊士的「外籍傭兵團」遭圍殲生俘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無照兒肇事撞傷騎士急求救 前科父護子心切冒名扛罪

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭方姓男子因酒駕遭吊扣駕照，今年2月心存僥倖無照上路，卻撞傷一名騎士，方男憂心無照撞人恐加重刑責，竟打電話請來60歲父親救援，方父愛子心切，等警方到場後，立即向員警表明「車我開的！」後來謊言遭目擊路人戳破。宜蘭地方法院依頂替罪，判方父拘役50日，得易科罰金5萬元。

判決指出，方男先前酒駕遭吊扣職業大貨車駕照，今年2月22日僥倖無照上路，行經三星鄉大排六路、尚健二路二段路口時，與邱姓騎士發生事故，造成對方倒地受傷。

事發後，方父接到求救電話，憂心兒子無照駕駛恐罪加一等，就在警方到場後表明開車的是他，冒名為愛子頂替傷害罪責。警方調查後，有目擊者看不過去，向警方表示「開車的不是他」，方父才坦承幫兒子頂罪，被依頂替罪起訴。

方父在警詢和偵查中認罪，但宜蘭地方法院法官認為，方父有過失致死前科，這次涉犯意圖使兒子隱避而出面頂替罪，有妨礙司法機關調查正確性，考量他因父子情誼才撒謊，加上認錯的早，並未浪費司法資源等情形，依刑法第167條規定，兩人為一親等直系血親，減輕其刑並處拘役50日，如易科罰金，每1000元折算1日。

方父向警謊稱自己是肇事者，冒名頂替真正涉犯過失傷害的兒子。圖／記者林佳彣翻攝
方父向警謊稱自己是肇事者，冒名頂替真正涉犯過失傷害的兒子。圖／記者林佳彣翻攝
方男酒駕遭吊照，今年2月僥倖上路出車禍，竟找6旬父來頂罪。圖／記者林佳彣翻攝
方男酒駕遭吊照，今年2月僥倖上路出車禍，竟找6旬父來頂罪。圖／記者林佳彣翻攝

駕照 司法 酒駕

延伸閱讀

酒駕拒測下場慘　吞18萬罰單、再判5月易科15萬罰金

宜蘭迎接微解封 餐飲業、飯店做隔板需求增

宜蘭69至71歲長者 7月8日起可預約莫德納疫苗施打

宜蘭69至71歲縣民 明起開放預約打疫苗

相關新聞

亂傳錢櫃新冠肺炎確診假訊息遭重罰30萬 上訴卻遇疫情取消庭期

何姓男子去年3月聽到江姓友人告知錢櫃SOGO店疑有新冠病毒確診，他未查證就在臉書上發文「sogo……錢櫃 聽說有人確診…...

中油大林廠爆採購弊案 兩資深工程師收賄破百萬遭重判

中油大林煉油廠馮姓、薛姓、羅姓等外包廠商，涉嫌共組圍標集團，為使得順利取得大林廠「泡沫軟管採購案」，找上廠區修護課工程...

告不成司法院長許宗力…石木欽的律師：法院失格

針對台北地方法院裁定駁回前公務員懲戒委員會委員長石木欽自訴司法院長許宗力誣告案，石的委任律師廖芳萱說，法院失格。

酒後趁女友國小女兒熟睡上下其手 工人乘機猥褻被判8月

胡姓男子結識1名單親媽媽進而交往，去年3月23日酒後在女友住處房內休息，竟把歪腦筋動到其國小5年級女兒身上，趁女童熟睡以...

工人吸入劇毒硫化氫斃命 環保公司負責人涉過失致死

桃園觀音1間環保公司前年發生硫化氫中毒，釀成工人1死1傷意外，檢方查出負責人楊女和指揮工人的溫姓先生、女兒等，未確實依職...

無照兒肇事撞傷騎士急求救 前科父護子心切冒名扛罪

宜蘭方姓男子因酒駕遭吊扣駕照，今年2月心存僥倖無照上路，卻撞傷一名騎士，方男憂心無照撞人恐加重刑責，竟打電話請來60歲父...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。