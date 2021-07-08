失業義大利男拿利剪架女店員脖子搶超商 判關2年定讞

義大利籍男子BRUNO GIULIANO MAICOL缺錢花用，持剪刀從後方挾持超商女店員的脖子，要求另名男店員交出收銀機內的現金，最終未得逞逃逸，一、二審依強盜未遂罪判2年徒刑，執行完畢驅逐出境，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，BRUNO因失業缺錢，又因前妻住處裝修需要金錢，他去年8月21日晚間9時許，頭戴金色全罩式安全帽，身穿黑色雨衣，口袋裝有一把剪刀，闖入新北市某超商。

BRUNO手持剪刀從後方架住女店員頸部，刀尖朝向女店員，並要求男店員將收銀機內的現金裝入塑膠袋，但男店員上前抓住他的手腕，他趕緊丟棄剪刀後逃逸，未得手任何現金。