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北市射貓男持空氣槍射傷家貓致重傷 違反動保法遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

29歲男子吳礎均持空氣槍到住處附近朝鄰居家貓射擊，導致貓隻面部受重傷。台北地檢署調查後，今依違反動物保護法將他起訴，至於空氣槍經鑑定沒有殺傷力，涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例罪部分獲不起訴。

檢警調查，4月24日晚上6時許，吳男前往台北市文山區溪口街，持槍朝民宅陽台上的一隻貓射擊，導致該貓面部受傷，劉姓飼主發現時，愛貓右側鼻甲股受傷，送醫後確認喪失部分呼吸、嗅覺功能，無法復原。

案發後不久，吳男又到文山區興隆路一段184巷一處公園內，持槍射擊鳥隻，雖因鳥隻飛來飛去，吳男並未擊中，但仍有目擊民眾見狀報警處理。

警方26日前往吳男住處執行拘提，當場查獲鎮暴槍1支、瓦斯鋼瓶59瓶（已用18瓶）、鉛彈237顆、鋁彈50顆。警方將他依違反動保法、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送北檢偵辦。檢察官複訊後，命以7萬元交保，但覓保著無，改限制住居。

據悉，家住台北市文山區羅斯福路五段的吳男，曾涉毀損案，自稱從事建築業，先前上網購買鎮暴槍、瓦斯瓶、鉛彈、鋁彈等。他供稱自己買槍彈是為了防身需求，當天確實有射貓，是好玩兼洩憤。

29歲男子吳礎均去生存遊戲店購買空氣槍到住處附近朝鄰居家貓射擊，導致貓隻面部受傷。台北地檢署調查後，今依違反動物保護法將他起訴。圖／本報資料照。
29歲男子吳礎均去生存遊戲店購買空氣槍到住處附近朝鄰居家貓射擊，導致貓隻面部受傷。台北地檢署調查後，今依違反動物保護法將他起訴。圖／本報資料照。

北市 動保法 建築

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