亂傳錢櫃新冠肺炎確診假訊息遭重罰30萬 上訴卻遇疫情取消庭期

何姓男子去年3月聽到江姓友人告知錢櫃SOGO店疑有新冠病毒確診，他未查證就在臉書上發文「sogo……錢櫃 聽說有人確診……好兄弟們 盡量避免安全第一」，錢櫃SOGO店報警。台北地檢署依散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪起訴何，一審判罰金30萬元。何上訴，台灣高等法院原預定今天開庭，卻因疫情因素取消庭期。

嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條規定「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。」

何姓男子曾經營夜店，2012年間涉強擄大有巴士前董事長，被依剝奪他人行動自由罪判刑6月。去年3月7日晚上，何在臉書上發文，指錢櫃SOGO店有人確診新冠肺炎，他的臉友有1156人，消息傳開後，錢櫃向台北市警大安分局報案。

何雖坦承貼文，但否認散布謠言，他表示有再三向朋友查證，貼文只是要提醒朋友們注意，應屬言論自由範疇。

台北地院調查，錢櫃SOGO店並無人確診新冠肺炎。江姓證人證稱，因有女性友人表示她的朋友們去錢櫃唱歌，之中有人發燒，要他小心一點，去年3月6日傍晚在住家樓下遇到何，便告訴他這個訊息，兩人聊天時「是怕會不會有確診」。

北院認為，何只聽到「有人發燒」，卻自行臆測、演繹為「有人確診」，再到臉書上發文，認定他明知訊息是虛構的卻散播。北院認為言論自由雖是憲法基本人權，但不是不能以法律限制，而特別條例的立法就是為維護國內經濟、社會秩序，因此罰他30萬元。