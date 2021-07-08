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中油大林廠爆採購弊案 兩資深工程師收賄破百萬遭重判

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

中油大林煉油廠馮姓、薛姓、羅姓等外包廠商，涉嫌共組圍標集團，為使得順利取得大林廠「泡沫軟管採購案」，找上廠區修護課工程師王福江、工務組工程師佘賜鴻合作，若順利得標可以按標金%數抽佣；王從2008年至2015年與馮男等人合作，收賄29次金額高達673餘萬元，余則索賄4次，收取賄款155餘萬元，案經高雄地方法院審理，今依違背職務收受賄賂罪，判王12年徒刑，余男則處10年2月，可上訴。

判決指出，馮男、薛男身兼多家公司負責人，各自代理美國、法國廠商生產的可撓性泡沫軟管，兩人為壟斷大林廠區泡沫軟管採購，合組圍標集團，與負責軟管採購案的承辦人員王福林合作，由王負責包庇兩人圍標行為，藉此順利取得中油標案。

因全球有4家廠商生產泡沫軟管，馮男、薛男等人又找上羅男等其他代理商，加入他們組成的圍標集團，5名廠商長期承攬大林廠的泡沫軟管採購案，藉著圍標調高軟管售價，王明知道馮男等人合謀圍標，仍以他們開立的高額報價單，採購高於實際金額的軟管。

檢調查出，馮的圍標集團幾乎壟斷整個大林廠，採購金額達4.5億元，王福江從2008年至2014年期間，也因配合馮男等人圍標，每次收賄金額從數萬元至數十萬元不等，總計6年間收賄29次，不法所得有673餘萬元，至於付出賄款則由集團廠商分攤。

2015年高雄地檢檢肅黑金專組動員搜索，帶回馮在內的5名涉嫌圍標的廠商，查扣多筆採購案資料等證物；檢調另查出，馮男等人找上負責油槽檢修工程採購的工務組工程師佘賜鴻，若得標油槽檢修的廠商採購馮等人公司提供的泡沫軟管，會依照標金交付報酬。

除了泡沫軟管外，薛男發現2014年大林廠區污泥帶濾機標案有利可圖，要求佘修改標案規範，讓他能夠順利得標，總計從2014年4項標案，佘就收取4次「報酬」，賄款金額達155餘萬元。

王男偵查中自白坦承收賄，繳回犯罪所得，自陳月薪10萬，為中油服務31年，2025年就屆齡退休，還搬出有罹癌老婆要照顧向法官求情。但佘男則在偵查、審理期間都否認犯罪，強調沒收取廠商回扣，但法官依據馮男等人說詞，不採信佘男說法。

地院合議庭考量兩人收賄辦理的採購案，無證據顯示有影響器材或工程品質，王福江所犯29罪合併應執行有期徒刑12年，褫奪公權4年；佘收賄4次處10年2月徒刑，褫奪公權4年，可上訴。

至於涉嫌行賄的馮男、薛男等5名廠商，高雄地檢署認為馮男等人配合偵辦，態度良好，因此5人偵結後均給予緩起訴處分。

中油大林廠區的兩名資深工程師，涉嫌收取廠商回扣，被高雄地方法院重判，圖為大林廠區外觀。圖／擷取自Google Map
中油大林廠區的兩名資深工程師，涉嫌收取廠商回扣，被高雄地方法院重判，圖為大林廠區外觀。圖／擷取自Google Map

收賄 中油 賄款

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