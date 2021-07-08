「不要以為我在開玩笑」真的燒死按摩女 他堅稱非故意

新北男子蘇新漢因按摩結識黃姓越籍女子，交往後卻因感情、金錢糾紛鬧翻，去年2月到按摩店縱火，將黃女活活燒死。新北地方法院依殺人罪判蘇處無期徒刑，蘇單方上訴，台灣高等法院駁回；因羈押期將屆，高院今透過視訊開訊問庭，蘇希望交保，並表示「不是故意殺人」。

日前最高法院以「不確定故意」，將縱火燒死6人的男子湯景華從死刑自為改判成無期徒刑，當時所持的理由是「湯縱火時雖預見會燒死人、但並沒打算把人燒死」，輿論撻伐最高院判決是「用死人來成就活人的人權」。

蘇新漢去年1月16日為了找黃女（22歲）談判，曾到對方住處堵人，見對方搭電梯準備外出，隨即將人強拉出電梯並用身體阻擋去路，黃女身體多處挫傷。22日，蘇再打電話約黃女談判，見對方不回應，嗆「我到妳店裡丟汽油彈的時候妳就知道」。

2月17日凌晨，蘇用水桶裝了兩桶汽油，一進黃女上班的按摩店就將其中一桶潑在櫃檯郭姓男子身上，點火恫稱「不要以為我在開玩笑」，命郭男帶他上樓找人。隨後，蘇將另一桶汽油潑在黃女身上，撂話「這會死人的」便點火，他見火勢燒起旋即逃逸。

縱火不僅燒死了黃女，也害按摩店樓上3名住戶因吸入濃煙致一氧化碳中毒。新北地院審理時，蘇坦承埋伏堵人和口角，但否認縱火，辯稱是為了嚇黃女才點火，沒有殺人故意。

蘇否認有放火燒房子意圖，但火場鑑定報告顯示災害是人為縱火，加上證人指證歷歷，蘇的說法未被採信。一審批蘇新漢為了宣洩心中憤恨，犯案動機自私且殘忍，犯後還企圖將責任推給其他人，迄今未與黃女家屬和解，依殺人罪量處無期徒刑；蘇另涉傷害和強制部分犯行則分判3月、1年6月徒刑，傷害部分得易科罰金。

蘇新漢上訴，高等法院審理後認為一審量刑妥適，且事實認定也沒有錯誤，不過檢察官未上訴「不能判死刑」，因此駁回。

目前案件上訴三審，高等法院今代開羈押庭。檢方上訴認為蘇新漢有對郭姓員工潑汽油，汽油危險性高，有殺人故意，二審卻認為此部分無罪；且郭在特殊用油需求者以桶（槽）加油登記表上偽造姓名與購買用途，根本就是事先計畫犯罪，並掩飾身分被查緝。

蘇今表示他只是想嚇唬郭，沒有要殺他，並再次強調他不是故意殺人，法院認定他「故意」，他無接受。