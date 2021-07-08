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不滿報導私吞善款污衊名譽 「76行者」王薇君提告網媒
網媒爆料「76行者遺體美容修復團隊」發言人王薇君，疑似在「花蓮太魯閣事件」私吞網友善款。王薇君認為嚴重侵害她及76團隊總隊召集人陳修將名譽，今上午親赴台北地檢署遞狀提告撰稿陳姓記者涉嫌妨害名譽罪。
「ETtoday新聞雲」於今年6月30日刊登一篇標題為【千萬捐款給「76行者」召集人王薇君遭疑私吞！他爆：明顯違法】。中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君今受訪表示，來提告是因為當名譽與人格被誣衊時，這就必須勇敢站出來。
這十年的公益人生，沒有告過人，最不想告的也是媒體。「為什麼？」因為在這些年來的事故、災難現場，媒體朋友是我的夥伴，他們即便有第一手的獨家畫面，也因為擔心傷害家屬而可以不報導。
她說：「我不希望我今天這樣的一個動作，影響社會大眾對所有媒體的觀感。」這不是我所願。但是，如果今天一個媒體沒有善盡查證責任，而是這麼含糊地帶過，然後用聳動的標題。有許多人看到標題以為錢進我私人帳戶。
「這對我的傷害是有多大？」他（記者）不能查證嗎？他可以。我相信，這麼多媒體人之中，大部分是善盡查證責任，也謹守記者份際。她強調，「記者的專業就是真實地去報導，而不是用聳動標題殺人。」
王薇君的委任律師陳孟秀指出，王薇君發現兒權會戶頭有多筆善款湧進，且有些指名要給「76行者」，馬上致電討論法律問題。法律團隊一直研究相關法律問題，且帳戶善款是需要兒權會開立發票，但兒權會人力單薄，5000多筆捐款需要非常長時間對帳。
陳孟秀表示，沒想到，卻因為某部分人士爆料，該媒體竟然沒有善盡查證義務，就進行報導。所以，今天為了這件事情站出來，希望透過司法方式來遏止不實、抹黑的報導。
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