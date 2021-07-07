法院漏寄支付命令要國賠458萬 基層坦言「壓力很大」

屏東地方法院因少寄支付命令至原地主的住居地，讓拍賣有瑕疵而失效，害新地主得拆屋還地損失上百萬元，提國家賠償訴訟，最高法院判屏東地院要賠458萬餘元；有法官指出，戶籍地寄存送達是否合法，一直困擾非訟中心，國賠判決一出，造成基層壓力倍增，若要解決問題，可能得靠修法來處理。

一名法官認為，法院寄送支付命令會以債權人陳報資料為主，屏東地院已依台糖公司提供的戶籍地址寄送支付命令，最後無人簽收，寄存警察機關，形式上已合法送達，實務上核發確定證明書沒有違反規定。

他說，雖然台糖提供的其他文件中有原地主的其他地址，但無法得知時間或是否真為住居地，法院是否要一併寄送支付命令，確實很兩難，加上現今要求「省郵」，若無法確定為住居地就寄送，也會浪費郵資。

法官認為，實務上送達要做到多嚴謹，讓第一線事務官很困擾，最高法院確定判決一出，也讓第一線壓力很大。他說，國賠案的歷審法院以漏寄住居地為由，認為屏東地院有疏失，「有點事後諸葛」，但此部分涉及人民損害填補問題，為符合法感情，歷審法院也只能以比過往更嚴格的標準審視屏東地院。

有基層同仁認為，法律上規定住所不以戶籍登記為唯一認定基準，必須有客觀居住事實、長久居住的意思，且戶籍地寄存送達是否屬合法的送達，一直困擾非訟中心，因為形式上認為合法，但基層真的沒有能力每件都查。

同仁指出，屏東地院國賠的判決把書記官注意義務拉高至善良管理人注意義務，認為卷內「所有」債務人的地址都應送達，也要債權人再次確認有無其他居所可供送達。