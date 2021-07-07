何明德行善團涉侵占被訴 嘉邑行善團：2社團完全不同

未經政府立案的「何明德行善團」，負責人陳姓婦人與蕭姓夫婿涉將6億9300餘萬元善款，以個人名義購保險、不動產、存私人帳戶，檢依洗錢、侵占等罪嫌起訴。由於許多民眾誤以為，何德明行善團與合法登記、募款行善的嘉邑行善團為同一社團，嘉邑行善團今晚發聲明，強調2社團不同。

嘉邑行善團表示，嘉義地檢署以涉嫌侵占善款，起訴「何明德行善團」負責人，嘉邑行善團深表遺憾，為避免社會大眾對兩行善團混淆、誤解，特別強調嘉邑行善團的經費運用，都經過重重審查與會計師簽證，並有嘉義市政府監管，是符合政府法規並穩定運作的社團法人，請各界善心捐款人放心。

嘉邑行善團理事長徐文志表示，兩行善團設址雖同在嘉義市，但是否依法完成社團法人登記、接受政府監督，卻迥然不同，當初也因此分道揚鑣，成為兩個獨立運作的團體。

徐文志說，嘉義市嘉邑行善團民國87年3月14日完成法院登記，才能接受善心人士捐款委託。善款用以辦理造橋、補路、施棺、濟助貧困等志業工作，每筆捐款收據憑證及執行支出，均經理事會審議、監事會查核及會計師簽證申報。團務運作也悉經嘉義市政府監管，財務公開透明，可昭公信。

徐文志指出，報載何明德行善團因侵占善款，遭致地檢署提起公訴，這與嘉邑行善團完全無關，期盼各界善心捐款人秉持初衷、繼續給予嘉邑行善團支持，讓社會變得更加美好。

嘉邑行善團團長何明德，生前造橋施棺行善獲「麥格塞塞獎」領袖獎，何過世後，陳姓女兒、蕭姓女婿承父名義成立「何明德行善團」，持續募款造橋施棺，並未立案。當年部分團員與何的女兒理念不合，分道揚鑣，另在嘉義市申請社團法人登記「嘉邑行善團」。