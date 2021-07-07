影／何明德行善團涉侵占 陳婦：無犯意還有27座橋要造

陳婦強調只是幫忙保管錢，沒有侵占的犯意。記者卜敏正／攝影

嘉邑行善團團長何明德，生前行善獲「麥格塞塞獎」領袖獎，何過世後陳姓女兒、蕭姓女婿承父親行善名義，未經立案成立「何明德行善團」，民國91年至109年共募款14億餘元，除7億餘元用於行善，餘6億9300餘萬元以個人名義購保險、不動產、存私人帳戶。日前檢調接獲檢舉搜索，檢訊後依洗錢、侵占等罪嫌起訴，陳、蕭二人今無奈表示「沒有侵占犯意」，會在法庭上跟法官說清楚。

陳、蕭2人在檢調偵訊中，否認侵占或洗錢犯行，辯稱金額不符部分是為提列退休金及工安基金；蕭辯稱因行善團未登記無法開設帳戶，他們是接受銀行理專建議，分散存款及投資。

76歲陳婦表示，當年承襲父親遺志成立「何明德行善團」，一切都是照父親當初做法，因行善團未立案，捐款只能存放個人帳戶，後有銀行理專建議購買儲蓄險等「類定存」保險、有較高配息，可提列工安基金或退休金，就算造橋要用到錢也可解約、不影響行善團運作。

陳婦說明，行善團除造橋鋪路，每年還有300多件施棺，但因施棺捐款已足夠，所以5年前就已對外公告，不再接受施棺捐款，但每年超過300件施棺捐助仍持續在做，她如果真的有不良侵占企圖，大可鼓勵各界繼續捐款，「我們為什麼要公告暫停收施棺捐款呢？」

「錢不是我的，我們只是保管。」蕭男說，他只是盡保管責任，從沒有想過將錢變成自己的，且造橋鋪路捐款善行一直沒停，後續還有27座橋已設計，未來興建都會用到這些錢，他尊重司法調查，但必須強調「真的沒有侵占犯意」。

檢方除偵訊陳、蕭二人，也傳訊數十名參與行善團工作證人，其中有人證稱，承作行善團工程實際請款金額與行善團文宣公告金額不符，且未曾聽聞何明德行善團有提列工安基金或退休金之事實。

檢察官偵查終結，依洗錢、藉機侵占等罪嫌對陳、蕭2人提起公訴，並聲請從重量刑，6.9億餘元款項法院裁定准予扣押。

陳婦強調只是幫忙保管錢，沒有侵占的犯意。記者卜敏正／攝影