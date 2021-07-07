小綿羊布偶測出血氧！業者賣非法血氧機 7千台流入市面

新冠肺炎疫情嚴峻，有確診者疑似「快樂缺氧」猝死，一名父親購買血氧機回家，女兒夾在布偶小綿羊耳朵驚見血氧98，疑似買到假貨，一名女調查官到藥局購買血氧機調查，報請士林地檢署昨天指揮搜索，發現詔陽等4家公司，涉嫌非法從大陸輸入血氧機販售給藥局、診所，迄今售出7千台，不法所得約3百萬元，6名被告依新上路的醫療器材管理法，訊後以1萬元至10萬元交保。

據悉，一名調查員看見新聞報導，至藥局購買血氧機回家實測夾布偶，果真發現布偶測得血氧濃度，報請士林地檢署檢察官指揮，檢方通知藥局藥師到案說明，循線追出不法上游公司。

昨天檢調會同食藥署、北市桃園高雄等地衛生局人員，搜索詔陽公司、澄希公司、宸洋公司等6處，並通知詔陽公司張姓負責人，澄希公司林姓、郭姓負責人、徐姓業務員，宸洋公司余姓業務員，及貝爾比爾公司陳姓副總等6人到案說明。

檢方指出，查扣865個涉嫌從大陸進口、未取得醫療器材輸入及販賣許可「血氧機」，有95％為型號LK87血氧機，少部分為LYG88。被告等人供稱，自認為是運動型血氧機，沒有字號，不是醫療器材。

檢方表示，澄希公司用約40元人民幣價格，以「計步器」名義從大陸地區輸入，宣稱可監測血氧濃度及心律反應的「血氧機」且未經查驗登記與取得輸入、販賣許可，用3百餘元販售給大台北地區、台南、 桃園、新竹、台中等處的診所、藥局，診所及藥局再用8百餘元價格販售給民眾。

實際上，宣稱有醫療效用，就須用醫療器材法管理，醫療器材管理法今年5月1號正式上路施行，全案依照醫材法第25條、第62條未經許可輸入及販賣醫療器材罪嫌偵辦。檢方訊後認為被告6人犯行明確，林、郭10萬元交保，余、陳、徐分別5萬、3萬、1萬元交保，張則請回。

檢察官解釋，手夾式血氧機以「透光率」測試血氧，小綿羊布偶是白色、粉色，有一定透光率因此測得血氧，市面上3、4千元有字號的醫療級血氧機，設有防呆機制，除了透光率還有以溫度感應測試。本案扣案血氧機，將由食藥署測試，因被告宣稱測血氧療效，加上說明書上判斷為醫療器材，非法輸入，「就算有效也犯法」。