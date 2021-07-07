玩遊戲點名網友姓名「2字」 玩家挨告違反個資法傻眼：我不認識他

遊戲暱稱「緋夜之戟」網友，不滿「武林痴呆」公開在遊戲中散布他姓名資訊，提告涉嫌違反個人資料保護法。台北地檢署調查後，日前給予「武林痴呆」不起訴處分。情境示意圖。圖／pexels

遊戲暱稱「緋夜之戟」網友，不滿「武林痴呆」公開在遊戲中散布他姓名資訊，提告涉嫌違反個人資料保護法。台北地檢署調查後，認為「武林痴呆」罪嫌不足，日前給予劉姓網友不起訴處分。

檢方調查，歐陽姓網友暱稱為「緋夜之戟」，他認為去年4月13日下午4點40分左右，暱稱「武林痴呆」的劉姓網友在網路「新熱血江湖」聊天室中，公開散布他的玩家姓名資訊，足生損害於他，違反個人資料保護法。

案經橋頭地檢署聲請移轉至北檢偵辦。劉姓網友在警詢及偵查中均堅詞否認犯行，辯稱自己當天到主線6機玩遊戲，並在那邊練功打任務，忽然有人來殺他，並連殺3次，第4次他發現對方退在原地等他過去，他就回城。

後來，他聽到一般玩家也被殺，且有人說「歐陽OO」那天很反常，他就問「歐陽OO」是誰？其他玩家就說是「緋夜之戟」。他身上剛好有遊戲裡的大聲獅子吼，可以向1到9線玩家廣播。

於是，他就廣播說：「歐陽OO你的蛤蟆功練到走火入魔了嗎」、「緋夜＝廢夜」。劉男說，會這樣留言是因為歐陽兩個字讓他聯想到歐陽鋒（金庸小說人物），當時他無法再練功，就登出下線。

劉男表示，自己並不認識對方，當時以為「歐陽OO」是對方的遊戲暱稱，根本不知道對方本名，怎麼會洩漏他個資。至於歐陽姓網友則說，他不知道「武林痴呆」的人如何知道他個資，也不認識對方。

檢方查出，依據劉姓網友提出的截圖畫面可知，另有其他玩家使用「緋日之歐陽OO」、「歐陽OO愛OO」作為遊戲暱稱，而衡諸常情，一般網路遊戲玩家並不會使用真實姓名當作網路遊戲暱稱。

因此，劉男誤以為「歐陽OO」也是網路遊戲暱稱，並非沒理由，沒有主觀上違反個資法犯意。況且，劉男是因在該遊戲中多次遭歐陽姓網友所使用的角色殺害，故認為對方如同武俠角色般走火入魔才發表留言。

再者，歐陽姓網友的姓名與「歐陽OO」並不相符，尚無從使一般人識別劉男所指的就是歐陽姓網友，也不符合個人資料保護法第2條第1款所稱的「個人資料」。檢方認為，本案為片面指訴，依罪嫌不足不起訴劉男。