小黃司機闖紅燈撞機車騎士致重傷 258萬元和解獲緩刑

蔡姓計程車司機去年5月23日零時21分駕駛計程車，沿台南市中西區金華路3段內側車道由南往北方向行駛，行經該路段與保安路的交岔路口處闖紅燈，與吳姓機車騎士沿金華路3段外側車道由北往南方向行經路口時發生碰撞，致吳頭部重創，目前意識昏迷，仍需依賴呼吸器維生，案發後，蔡與騎士家屬達成協議，強制險之外，再給付258萬元，台南地院處6月徒刑，緩刑5年。

檢警調查，案發當時天氣雨、夜間有照明、柏油路面濕潤，蔡疏於注意該路口的交通號誌已為紅燈，禁止通行，仍貿然通行闖越紅燈，適有吳騎乘機車行經該路口，兩車發生碰撞，致吳受有創傷性顱內出血、雙側肺部鈍挫傷併右側氣胸、胸椎骨骨折等重傷害，手術後併發雙側腦室內出血與阻塞性水腦症、呼吸衰竭合併細菌性肺炎，目前意識昏迷，需長期依賴呼吸器支持，吳父提告。

蔡因過失傷害案，經檢方起訴後，與吳雙親達成民事調解，同意強制險之外，再賠償258萬元，吳父則以書狀向院方表示「願意撤回過失傷害告訴」。

台南地院表示，依刑事訴訟法行使撤回告訴者，限於告訴人本人，因此，吳父撤回告訴並不合法，只能把吳父「撤回告訴」的意見，認為被害人家屬願意原諒蔡，從輕量刑。