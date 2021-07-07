前老董掏空國華產險11.9億 高院更一審改判10年6月刑

國華產險前董事長王錦標挪用公司11億9691萬資產，還美化財報，台灣高等法院更一審今上午依保險法違背保險業經營罪、證券交易法虛偽記載罪判王10年6月徒刑，未扣案的犯罪所得6億8758萬元沒收。

檢方起訴指出，王錦標從1997年4月起，透過8家分公司主管協助偽造各地車險理賠證明，待理賠證明匯至總公司後，理賠金便逐筆匯到王的帳戶，掏空資產8億4945萬元。1999年時，王為處理各分公司及保險代理公司業務員的佣金，指示員工提供帳戶，與9家保險代理公司約定以17%為比例，開立超額佣金發票，將剩餘83%的保險代理費匯入自己帳戶，再掏空2億1760萬餘元。

台北地院判王錦標12年徒刑，併科罰金新臺幣2億元。其他14名員工，也分別遭判刑，但都獲緩刑。

王不服而上訴。王主張，將匯入第一類帳戶的假賠案款項，都作為國華產險處理招攬保險業務所需的超額佣金，他無不法挪用公司財產，國華產險也沒損害，無不法意圖。檢察官也就原判決全部提起上訴，除認為原審引妥速審判法來減刑不當外，洗錢防制法部分被認定無罪也有違誤。

案經最高法院撤銷、發回，高等法院更一審的事實、金額認定與一審有異，因此撤銷改判，不過對於王否認犯罪、檢察官指摘原判決依刑事妥速審判法減刑，更一審認為無理。

更一審認為，王錦標以虛增理賠案、保險代理人公司超額發票、購買員工私人發票等方法，指示總公司人員、各分公司經理、管理科長、會計人員，經由輸入不實會計資料等內部流程，將國華產險帳戶內資金轉入個人帳戶內，金額高達11億9691萬元，除其中5億932萬匯回外，其餘6億8758萬元流向不明。