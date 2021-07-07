豬骨摻人骨混6千罐骨灰詐1628萬遷葬費 撿骨業者判刑

新北市政府辦理台北港特定區區段徵收，得標廠商開挖時發現地下有大批骨骸，市府委託典固人文公司起掘遷葬，負責人林功輝卻以豬骨混充，浮報骨骸數，還將骨灰遷入納骨塔供奉，不法獲利1628萬元。一審依詐欺罪判林功輝、負責撿骨的崴盛公司負責人曾錦田夫婦各3年徒刑，八里區公所課員連龍得藉機索賄被依貪汙罪判刑12年；台灣高等法院維持4人刑度。

新北市府2012年9月辦理「台北港特定區區段徵收開發公共工程」，由三家營造公司共同得標，當時開挖發現地下埋有大量無主先人骨骸，協議委託殯葬業者林功輝辦理遷葬作業。本案源於其他殯葬業者懷疑林怎能「在半年內挖出這麼多人骨？」，2013年4月檢舉，新北市調查處翌年偵破弊案。

連龍得因負責墓政、殯葬業務，2012年邀請林功輝到新北市清茶館，假借替茶藝館老闆娘「小愛」借錢，向林索賄；林為求驗收順利，分兩次交付20萬元。此外，連也曾向另間廠商負責人先後索賄。

由於遷葬工程以量計價，林功輝施工初期發現骨骸數量不多，擔心虧損，和曾錦田夫婦聯手拿獸骨混充人骨、浮報數量，又多次拿同副人骨「一屍多用」，放在不同位置反覆拍照，佯裝成不同骨骸，詐領1628萬工程款。

曾姓夫婦收購獸骨，先運至砂石場曬乾，再運往墓園和人骨以「1：1」比例混和，高溫燒烤後裝袋混充，計數高達6104包。燒骨人員作證，獸骨和人骨有很大差異，人骨經埋藏土裡時間久，顏色呈咖啡色，獸骨烘烤前偏白，帶有爛肉；他曾經向林詢問為何會有大批腥臭味獸骨被運進來？林則叫他不要問，烘烤裝罐就對了，曾則回答他是豬的骨頭。

士林地院審理時，林否認混用獸骨，曾姓夫婦也否認犯行，辯說工地本來就有豬骨、羊骨，他們從未收購；連龍得也否認收賄，供稱他僅負責清點數量，不負責驗收，他毫不知情，但證人卻證稱連負責驗收。士院指死者為大，批業者拿獸骨混充，大賺撿骨財，「對死者大不敬」。

高等法院因對沒收金額有意見，今改判共同沒收曾錦田、王道米夫妻676萬犯罪所得。

高院指連龍得擔任八里區公所課員，竟收受賄賂、利用職務機會詐取財物，除破壞官箴，也損害全體公務員和政府機關廉潔形象，駁回他上訴。