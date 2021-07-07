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婦21次寄訴狀「拐彎」罵弟媳在豬寮生的 判拘120日

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

林婦辱罵胞弟、弟媳的話不堪入目，包括「輪姦餘孽禽獸不如弒親惡行」、「骯髒血緣關係」等。情境示意圖。圖／pexels
林婦辱罵胞弟、弟媳的話不堪入目，包括「輪姦餘孽禽獸不如弒親惡行」、「骯髒血緣關係」等。情境示意圖。圖／pexels

林姓婦人與胞弟、弟媳不睦，被限制不得騷擾胞弟、弟媳，她利用與胞弟、弟媳家事爭訟交換繕本的制度，於狀子上指弟媳在豬寮生的，台北地方法院審理，依違反家事保護令罪判林婦拘役120日，得易科罰金12萬元。可上訴。

事實上，林婦的犯罪行為陷法官於不義，她21次利用訴狀「拐著彎罵人」，法官審理依21罪、每罪各判林婦拘役20日，再訂應執行刑。

林婦辱罵胞弟、弟媳的話不堪入目，包括「其之生母不幸遭遇輪流姦淫而生棄置於豬寮外婆撿來謊報親生」、「輪姦餘孽禽獸不如弒親惡行」、「骯髒血緣關係」、「輪流姦淫所生下、偷婆婆錢去整形」等。

判決說，林婦2016到2018年多次寄送「輪姦棄嬰」、「似妓婆子」的信件騷擾或辱罵胞弟、弟媳，胞弟、弟媳不堪其擾，向法院聲請家暴保護令，獲准。

保護令規定，林婦不得對胞弟、弟媳實施不法侵害、不得為騷擾行為，不過，林婦卻在保護令有效期間內，在胞弟、弟媳於台北地方法院、新北地方法院對她提起家事訴訟時，寄答辯狀到法院，再藉由法院會寄繕本給訴訟對造的程序，「傳遞」不堪入目的文字給胞弟、弟媳。

林婦否認違法，稱書狀是寄給法院的、不是寄給胞弟、弟媳的，還說「法院要怎麼處理，我沒辦法了解」。

法官審理認為，林婦書狀中的文字屬於「負面」、「辱罵」的内容，就算性質上是訴訟用的答辯狀，已逾越合理程度；林婦寄送書狀次數密集，已造成她的胞弟、弟媳產生壓力反應，構成對方精神上的侵害，違法事證明確。

判決指出，林婦未顧及姊弟、姑媳之情，明知保護令內容，仍任意違反誡命，犯後否認犯行，依法判決。

公然侮辱

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