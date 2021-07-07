何明德女兒承父志行善團卻涉侵占遭訴 創團團員：難過痛心

84年，嘉邑行善團創辦人何明德榮獲菲律賓麥格塞塞獎，何明德女兒91年接棒父親行善造橋，與丈夫蕭姓男子成立「何明德行善團」，今天遭檢方侵占罪起訴，侵占公益善款高達近7億元，讓團員及捐款者震驚；當年與何明德一起創團的林姓退休校長感嘆說，「貪念惹禍，從事善行要對得起良心。」

林姓退休校長說，何明德女兒與丈夫成立的「何明德行善團」，未立案登記，團員定期捐百元善款，當年部分團員與何明德女兒理念不合，分道揚鑣，一分為二：社團法人登記的「嘉邑行善團」，以及何明德行善團，「我現在照常參與造橋善行，不參與社務了」，行善要對得起良心，不能爭權奪利。

檢方起訴何明德女兒及女婿，聲請法官從重量刑，讓團員及捐款者震驚，對照過去何明德善行獲獎，讓行善團成為台灣人的驕傲，今昔對比，不禁讓人感嘆。

84年何明德榮獲菲律賓麥格塞塞獎，捐全部5萬美元獎金，其中1萬元捐菲國孤兒院，4萬元買救護車送嘉市警方，何明德87年年病逝，長女及女婿繼承其志業，以「何明德行善團」名義，至今造橋不間斷，讓父親遺愛人間。

何明德獲獎事蹟經媒體大幅報導後，團員從7、8萬人遽增到22萬人，連當時總統李登輝都加入捐錢造橋，麥格塞塞獎基金會派人抵台訪查，肯定行善團靠一群非正式民間組織義工，20多年在雲嘉南建造逾兩百座橋樑，「以善行及堅固橋樑造福農村」。