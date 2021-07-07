漏寄支付命令國賠確定　屏東法院：依法定程序賠償婦人

潘姓女子2009年標得屏東地方法院拍賣的土地，事後卻被原地主鄭姓女子要求拆屋還地，害她損失上百萬元，她提告要求國家賠償，因屏東地院疏失漏寄支付命令至鄭女住居地，最高法院判屏院要賠償潘女458萬餘元確定；屏東地院今天表示，收到判決書後，即依法定程序賠償潘女，地院已在歷次審理時陳述無過失、免賠償理由，全案確定後不再回應。

屏東地院書記官長陳惠蓉表示，尊重最高法院的判決，後續將依程序賠償，而這類國賠的程序，依規定法務部每年都會編列一筆預算，做為國賠訴訟的司法單位賠償金；法務部會先依規定協助屏東地院墊付賠償，等法務部付完後，再向屏東地院追償這筆國賠費用。

潘姓女子2009年購買屏東地方法院執行的法拍土地用以興建冷凍廠房，花花282萬元拍定，再花上百萬元蓋房屋、購買冷凍設備等。2年後卻被原地主以未收到法院裁定書為由打官司討回，她雖拿回法拍所付的土地款282萬元，但拆屋損失慘重，以屏院送達程序有疏失，造成損失，訴請國家賠償700萬元；一審橋頭地院認定屏院確實有過失，判屏院應國賠678萬元，二審高雄高分院改判應賠458萬元，最高法院駁回上訴，屏院確定應賠458萬元。

最高法院認為二審高雄高分院的理由無誤，在台糖聲請支付命令的資料中，包括台糖與鄭女的租約、本票、繳費通知書等，都有鄭女的實際住處地址，屏東地院承辦人卻未發現，而只寄送至戶籍地，顯有過失，公務員的過失造成人民的損失，應予國賠，經鑑定認定潘女損失為458萬元。

屏東地院在二審判決後曾說明，債權人聲請支付命令時，應向法院陳報債務人的住居所，若未陳報，法院可命其補正，若逾期未補正，則可駁回，因此主張陳報債務人的住居所，應是債權人台糖的義務，而不是法院的職權，主張屏院無過失、免賠償，且潘女損害僅是經濟損失，不是國賠法規定保護的客體。