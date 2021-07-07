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合體議員看板小英被「刮花臉」 男稱不滿疫情失控下手

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導

民進黨籍新竹市議員李妍慧與與總統蔡英文合掛的大型看板，上月底遭人蓄意破壞，看板上小英的臉被刀片刮成大花臉，李發現後立刻報警，涉案的中年男子已在日前落網，據悉，男子因孩子在醫院上早療課程，但課程因疫情緣故暫緩，一時情緒失控才會爬上鷹架破壞看板。李說，男子已經誠意道歉且公開認錯，她決定和解不會提告。

這片廣告帆布看板位於東大路三段轉彎處，今年3月底掛上去，看板上為李妍慧與總統蔡英文合體，主軸宣傳政府推動的婦幼政策，提到0到6歲國家養，育兒津貼加碼等內容，未料看板才掛上去3個月，6月底竟遭遭人蓄意破壞，且明顯是針對蔡而來。

這片大看板高6公尺，涉案者疑似從攀上看板後方的鷹架，利用美工刀將蔡英文的臉刮花，尤其針對嘴巴、臉頰等有多處刮痕，讓往來人車都嚇了一跳，李妍慧日前獲悉後向警方報案，雖然附近沒有監視器，警方循線鎖定犯嫌，日前已經約談到案說明。

據了解，破壞看板的男子年約3、40歲，疑因年幼孩子在醫院做早療，卻因疫情緣故，早療課程停擺，一時情緒激動，才會對看板上的蔡英文動手，到案後深感後悔，坦言因為疫情關係影響家人，一時思慮不周才會破壞看板，願意誠意道歉公開認錯。

李妍慧說，表達想法的管道有很多種，但一時情緒失控，毀損看板的行為並不恰當，應當被嚴厲譴責，由於對方願意公開聲明道歉，向大眾交代清楚，讓事件圓滿落幕的前提下，她願意原諒對方一時情緒激動，決定和解不走向司法一途。

李也將男子親筆寫的和解書放上臉書，男子內容提到自己對於所做的行為相當抱歉也很懊悔，也會賠償看板的損失，並願意以議員的名字捐贈防疫物資協助社會。李說，男子誠心道歉，她希望雙方和解之後，未來不要再有類似事件發生。

民進黨籍新竹市議員李妍慧與與總統蔡英文合掛的大型看板，上月底遭人蓄意破壞，看板上小英的臉被刀片刮成大花臉，涉案男子已經到案。記者張裕珍／翻攝
民進黨籍新竹市議員李妍慧與與總統蔡英文合掛的大型看板，上月底遭人蓄意破壞，看板上小英的臉被刀片刮成大花臉，涉案男子已經到案。記者張裕珍／翻攝

蔡英文 疫情 監視器

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