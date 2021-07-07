偷看女友手機竟發現性愛片　他盜賣Switch報復判罰3萬

吳姓男子趁女友裸睡時偷拍照、偷看女友的手機內檔案、擅自賣掉女友的Switch，被訴妨害秘密、妨害電腦使用、侵占罪，台北地方法院審理，吳賠償女友24萬元，法官依侵占罪判吳拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

去年4月26日，吳在與女友同居處趁女友裸睡時，以手機拍下女友胸部、下體的照片共7張，他查看女友的手機時，發現內有女友跟其他男子性交的影片，吳先翻攝私密影片存檔，再跟女友分手。

檢方指控，吳第2天整理衣物，順手偷走女友的Switch主機並上網兜售，以8000元賣給網友，女友事後從友人口中發現自己被偷拍、Switch也被偷走，對吳提告。