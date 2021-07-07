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偷看女友手機竟發現性愛片　他盜賣Switch報復判罰3萬

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

吳姓男子趁女友裸睡時偷拍照、偷看女友的手機內檔案、擅自賣掉女友的Switch，被訴妨害秘密、妨害電腦使用、侵占罪，台北地方法院審理，吳賠償女友24萬元，法官依侵占罪判吳拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

去年4月26日，吳在與女友同居處趁女友裸睡時，以手機拍下女友胸部、下體的照片共7張，他查看女友的手機時，發現內有女友跟其他男子性交的影片，吳先翻攝私密影片存檔，再跟女友分手。

檢方指控，吳第2天整理衣物，順手偷走女友的Switch主機並上網兜售，以8000元賣給網友，女友事後從友人口中發現自己被偷拍、Switch也被偷走，對吳提告。

法院審理時，吳認罪，賠償女友24萬元，女友對妨害秘密、妨害電腦使用2罪撤回告訴，法官就吳盜賣Switch犯行論罪，判處吳拘役30日，得易科罰金3萬元。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

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