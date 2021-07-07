居家檢疫外出挨罰60萬 透天厝被查封 男子抱現金繳清

44歲鄭姓男子今年4月27日自澳門入境後，竟有4天外出，擅離檢疫處所，未遵守居家檢疫規定，經衛生局調閱監視器查獲，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例裁處60萬元罰鍰拒繳，經行政執行署台南分署強制執行，查封東區透天厝、車輛及銀行帳戶等，鄭見苗頭不對，昨天下午抱著60萬元現金，當場繳清。

鄭到案陳述，他只是到門口開抽水馬達，並未擅自外出。然而，衛生局等調閱監視器佐證，認他4天外出，到處趴趴走，違反居家檢疫相關規定，因此，重罰60萬元，不服拒繳，被移送台南分署強制執行。

台南分署表示，接獲台南市衛生局案件移送後，隨即清查鄭名下財產，發現他名下有位在東區的透天厝、車輛及銀行帳戶，立即發函凍結相關財產，鄭昨天下午帶著60萬元現金，當場繳清。

台南分署籲請民眾遵守各項防疫規定，分署也與市府衛生局保持密切聯繫，對於居家隔離期間趴趴走、違規營業、群聚、不戴口罩等違反防疫規定的裁罰案件，將優先、強力執行，共同維護國民健康。