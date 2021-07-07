聽新聞
test
0:00 / 0:00
居家檢疫外出挨罰60萬 透天厝被查封 男子抱現金繳清
44歲鄭姓男子今年4月27日自澳門入境後，竟有4天外出，擅離檢疫處所，未遵守居家檢疫規定，經衛生局調閱監視器查獲，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例裁處60萬元罰鍰拒繳，經行政執行署台南分署強制執行，查封東區透天厝、車輛及銀行帳戶等，鄭見苗頭不對，昨天下午抱著60萬元現金，當場繳清。
鄭到案陳述，他只是到門口開抽水馬達，並未擅自外出。然而，衛生局等調閱監視器佐證，認他4天外出，到處趴趴走，違反居家檢疫相關規定，因此，重罰60萬元，不服拒繳，被移送台南分署強制執行。
台南分署表示，接獲台南市衛生局案件移送後，隨即清查鄭名下財產，發現他名下有位在東區的透天厝、車輛及銀行帳戶，立即發函凍結相關財產，鄭昨天下午帶著60萬元現金，當場繳清。
台南分署籲請民眾遵守各項防疫規定，分署也與市府衛生局保持密切聯繫，對於居家隔離期間趴趴走、違規營業、群聚、不戴口罩等違反防疫規定的裁罰案件，將優先、強力執行，共同維護國民健康。
而且提醒，違反防疫規定遭裁罰而被移送執行的民眾，若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強力執行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言