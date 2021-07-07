快訊

【紅區的日子1】一家七口確診、婆婆走了 她以淚洗面「病毒是不是要滅我全家」

華航集團華儲驚爆群聚感染 來自新北夫妻2人確診急篩檢上千人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

居家檢疫外出挨罰60萬 透天厝被查封 男子抱現金繳清

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

44歲鄭姓男子今年4月27日自澳門入境後，竟有4天外出，擅離檢疫處所，未遵守居家檢疫規定，經衛生局調閱監視器查獲，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例裁處60萬元罰鍰拒繳，經行政執行署台南分署強制執行，查封東區透天厝、車輛及銀行帳戶等，鄭見苗頭不對，昨天下午抱著60萬元現金，當場繳清。

鄭到案陳述，他只是到門口開抽水馬達，並未擅自外出。然而，衛生局等調閱監視器佐證，認他4天外出，到處趴趴走，違反居家檢疫相關規定，因此，重罰60萬元，不服拒繳，被移送台南分署強制執行。

台南分署表示，接獲台南市衛生局案件移送後，隨即清查鄭名下財產，發現他名下有位在東區的透天厝、車輛及銀行帳戶，立即發函凍結相關財產，鄭昨天下午帶著60萬元現金，當場繳清。

台南分署籲請民眾遵守各項防疫規定，分署也與市府衛生局保持密切聯繫，對於居家隔離期間趴趴走、違規營業、群聚、不戴口罩等違反防疫規定的裁罰案件，將優先、強力執行，共同維護國民健康。

而且提醒，違反防疫規定遭裁罰而被移送執行的民眾，若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強力執行。

44歲鄭姓男子今年4月27日自澳門入境後，竟有4天外出，未遵守居家檢疫規定被重罰60萬元，鄭拒繳後透天厝等財產遭查封，昨天抱現金當場繳清罰鍰。圖／本報資料照
44歲鄭姓男子今年4月27日自澳門入境後，竟有4天外出，未遵守居家檢疫規定被重罰60萬元，鄭拒繳後透天厝等財產遭查封，昨天抱現金當場繳清罰鍰。圖／本報資料照

衛生局 居家檢疫 監視器

延伸閱讀

違反居檢拒繳60萬罰金遭凍結財產 44歲男急繳清

危機入市 遠雄砸1.19億買透天當摩斯房東

男子違反居家檢疫遭罰10萬不繳納 台南分署強制扣款

台南市安南區透天厝火災 火勢猛烈女房客及時逃出

相關新聞

疏失！漏寄支付命令害她拆房 屏東地院要國賠458萬元

潘姓女子2009年標得屏東地方法院拍賣的土地，事後卻被原地主鄭姓女子要求拆屋還地，害她損失上百萬元，她提告要求國家賠償，...

居家檢疫外出挨罰60萬 透天厝被查封 男子抱現金繳清

44歲鄭姓男子今年4月27日自澳門入境後，竟有4天外出，擅離檢疫處所，未遵守居家檢疫規定，經衛生局調閱監視器查獲，依嚴重...

退伍還要繳錢？ 桃園女網戀「戰地醫生」暈船險遭詐

桃園市一名陳姓女子日前在臉書結識自稱在索馬利亞服役的戰地醫生，網戀一個月後，對方聲稱想提前退伍，要她匯款協助繳納「退伍金...

收40萬包庇賭博電玩 南市警判12年刑還遭撤職停用2年

台南市刑大前小隊長盧天道2014、2015年間向轄區電子遊戲場業者索賄40萬元，台南地方法院依貪汙治罪條例判盧12年徒刑...

顏寬恒、顏莉敏服務處大門清晨被撞破 顏家兄妹原諒不追究

前立委顏寬恒與台中市副議長顏莉敏位在台中市沙鹿區的服務處，今天清晨被車輛撞進，大門撞破，眾人驚醒，開車男子的母親到服務處...

6億9存私人戶買保險不動產 何明德行善團涉侵占被起訴

陳女自民國91年起承襲父親何明德嘉義行善團名義，與其配偶蕭男未經政府核准立案，成立「何明德行善團」，透過網路募款存私人帳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。