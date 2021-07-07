退伍還要繳錢？ 桃園女網戀「戰地醫生」暈船險遭詐

桃園市一名陳姓女子日前在臉書結識自稱在索馬利亞服役的戰地醫生，網戀一個月後，對方聲稱想提前退伍，要她匯款協助繳納「退伍金」，她隨後又收到「長官」寄來的英文信，恐嚇不給錢就對男子不利，情急之下借了錢就要匯款，所幸詐團手法被行員警方一語點破，她才及時收手未上當。

桃園警分局武陵派出所昨天15時20分許接獲台灣銀行職員通報，有民眾疑遭詐騙欲匯款，請員警協助處理。警方到場找到被害人陳姓女子（40多歲，單身），她表示1個月前透過臉書認識一名自稱台籍美裔、過去在美國大學念物理系，現於索馬利亞任戰地醫生的張姓男子，兩人感情進展迅速。

陳女表示，張男有天告訴自己想提早退伍，然而須繳納「退伍金」，由於身在戰場不便籌資，向自己求助。她還來不及考慮，沒多久就接到一封以英文書寫、署名張男「長官」的電子郵件，信中透露若不匯款將對張男不利，讓她情急之下趕到銀行要匯款。

陳女說，對方一開始索要50萬元，但由於身上沒那麼多錢，自己還「殺價到5萬元」，並跟朋友借了這筆錢打算匯給張男長官。

警方及行員很快認出是詐團常見手法，點出整起事件諸多疑點。一來是提早退伍只需提出申請，豈有長官恐嚇要退伍金的道理？二來張男就讀物理系，怎麼會成為醫生？最重要的是，張男遠在索馬利亞的「長官」，怎會指定匯至台灣銀行台中分行一名黎姓女子帳戶（後被通報警示）？陳女這才醒悟。