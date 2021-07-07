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疏失！漏寄支付命令害她拆房 屏東地院要國賠458萬元

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

潘姓女子2009年標得屏東地方法院拍賣的土地，事後卻被原地主鄭姓女子要求拆屋還地，害她損失上百萬元，她提告要求國家賠償，因屏東地院疏失漏寄支付命令至鄭女住居地，最高法院判屏院要賠償潘女458萬餘元確定。

台糖公司因鄭女積欠土地使用補償費，向屏東地院聲請核發支付命令獲准，最後強制執行查封拍賣鄭女的土地：潘女2009年花282萬元拍定，再花上百萬元蓋房屋、購買冷凍設備等。

未料，潘女2011年接獲通知指拍賣有瑕疵，鄭女以法院支付命令寄送至戶籍地，卻未送至住居地，送達不合法為由，提訴訟要求潘女拆屋還地勝訴，潘女事後再花錢請業者拆房。

潘女主張，台糖公司故意隱匿鄭女的住居地址、屏東地院漏寄送支付命至鄭女住居地，即以支付命令合法送達警察機關，核發支付命令確定證明書，導致拍賣無效，要求台糖、屏東地院賠償698萬餘元。

台糖認為，無法得知鄭女的地址是否為住居所，且已依法院要求檢附鄭女戶籍謄本，沒有任何不法，潘女損失與公司沒有因果關係。

屏東地院抗辯，陳報債務人住居所是債權人義務，不是法院職權，法院已就台糖陳報的地址送達，並無故意或過失；再者，潘女損害僅是經濟損失，不是國賠法規定保護的客體。

橋頭地方法院一審認為屏東地院有疏失，應賠償潘女678萬餘元；高雄高分院二審指出，台糖除聲請狀上記載鄭女戶籍地，其他文件上均有記載鄭女的住居地，認為台糖沒有隱匿不查報。

二審認為，送達是法院職權，應善盡善良管理人注意義務，屏東地院寄送支付命令至鄭女戶籍地，卻因無人收受寄存警局。

二審指出，屏東地院除台糖陳報的戶籍謄本外，本應職權調查鄭女有無其他可能送達處所，避免支付命令未經合法送達而無效，認為屏東地院有疏失，根據估價鑑定報告等證據，判屏東地院應賠償潘女458萬餘元；最高法院駁回上訴，全案確定。

圖為法院示意圖。圖片來源／ingimage
圖為法院示意圖。圖片來源／ingimage

屏東 警察 國賠

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