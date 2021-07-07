收40萬包庇賭博電玩 南市警判12年刑還遭撤職停用2年

台南市刑大前小隊長盧天道2014、2015年間向轄區電子遊戲場業者索賄40萬元，台南地方法院依貪汙治罪條例判盧12年徒刑，褫奪公權4年；盧一路上訴，但最高法院今年3月底駁回定讞。台南市政府將盧移送懲戒，懲戒法院判盧撤職並停止任用2年。

盧天道在2015年12月底退休，他已於今年4月14日入監執行。台南市政府認為盧身為負有查察奸宄、取締犯罪之責的警察， 卻未能廉潔自持，竟收受賄賂、不取締轄區賭博電玩，且經判決確定，嚴重損害政府信譽。南市府將盧移送懲戒法院審理。

盧喊冤，稱所涉的刑事案件，對他有利的證據未經調查，雖然刑事判決已確定，但他認為判決有違背法令事由，已經委請律師提再審和非常上訴救濟。

盧天道原是台南市刑大配置第三分局小隊長，任職期間對轄區內的賭博性電子遊戲場業負有查緝取締之責。懲戒法院調查，盧經人介紹而結識在第三分局轄內經營「大安南電子遊戲場」的謝政家，卻分別在2014年5月15日凌晨2點、2015年6月18日凌晨2點在謝的轎車內先受收取40萬賄款。

懲戒法院認為，盧除觸犯刑罰法律外，也違背公務員服務法「公務員應清廉」的規定，屬公務員懲戒法所定的違失行為，嚴重損害政府機關信譽和公務員形象，為維護公務紀律，自有懲戒之必要。