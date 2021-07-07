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6億9存私人戶買保險不動產 何明德行善團涉侵占被起訴

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

陳女自民國91年起承襲父親何明德嘉義行善團名義，與其配偶蕭男未經政府核准立案，成立「何明德行善團」，透過網路募款存私人帳戶14億餘元，除7億餘元實際用以造橋、鋪路及施棺，餘6億9300餘萬元以個人名義購高額保險、不動產及存入私人帳戶，檢訊後依洗錢、藉機侵占等罪嫌提起公訴，並聲請從重量刑，相關款項法院裁定准予扣押。

陳女在檢調偵訊中，否認有何侵占或洗錢犯行，辯稱金額不符部分是為提列退休金及工安基金；蕭男也否認有侵占或洗錢犯行，辯稱因行善團未登記而無法開設帳戶，他們是接受銀行理專人員建議，分散存款及投資。

何明德多年前創辦「何明德行善團」，後更名嘉義市嘉邑行善團，何23年前離世後，內部對行善團是否立案有不同意見，有團員以「嘉義市嘉邑行善團」為名，向嘉義市府申請登記為社團法人組織；但另一派不認同登記立案，更名為「何明德行善團」，由何的陳姓女兒及蕭姓女婿負責管理。

陳、蕭二人負責行善團事務，接受行善團會員每月百元捐款，並聘用蕭的兒子、戴姓媳婦協助處理捐款，執行造橋鋪路、施棺工作，因社團未立案也沒有勸募帳號，捐款都是寄現金、匯票，檢方調查統計，自民國91年起至109年止累計收取款項高達14億2203萬餘元。

檢方偵辦發現，陳、蕭等人，實際用以造橋、鋪路及施棺之金額約7億2034萬元，及帳戶內所餘598萬8800元外，餘則將前揭捐款以陳、蕭及其子、媳及兒孫等家人名義，分散購買總價達6億9570萬餘元金融商品、高額保險、不動產及存入私人帳戶等方式侵占入己。

何明德當年創辦嘉邑行善團，號召民間力量，幫有需要的地方造橋鋪路，之後更名嘉義市嘉邑行善團，廿五年前何明德還獲「麥格塞塞獎」領袖獎，並將獎金五萬美元捐菲國孤兒院，及嘉義市購買救護車，善行獲各界認同、小額捐款更多。陳女與蕭姓夫婿原是嘉工教師，為繼承父親志業、提前退休，接下「何明德行善團」工作。

何明德行善團辦公室位於嘉義市，外牆還有何當年創辦嘉邑行善團，號召民間力量造橋鋪路照片。記者卜敏正／攝影
何明德行善團辦公室位於嘉義市，外牆還有何當年創辦嘉邑行善團，號召民間力量造橋鋪路照片。記者卜敏正／攝影
嘉義市調查站日前到何明德辦公室搜索。記者卜敏正／翻攝
嘉義市調查站日前到何明德辦公室搜索。記者卜敏正／翻攝
何明德行善團辦公室位於嘉義市，平時相當低調。記者卜敏正／攝影
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