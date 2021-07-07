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酒駕拒測下場慘 吞18萬罰單再判5月易科15萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園曹姓男子喝爛醉開車上路被攔查，他堅拒酒測先遭開18萬元罰單，員警再持檢方開立許可對他強制抽血，換算呼氣酒測值高達1.16，再被依公共危險罪判刑5月，易科罰金等於15萬元。曹主張違反「一事不二罰」，法院指出，曹拒測、酒駕各是行政罰、刑事罰，非同一行為，判處駁回其訴。

經調查，曹男2019年12月15日晚上7點多，開1輛小貨車行經龜山區茶磚路口，因穿越紅燈突然臨停，巡邏員警合理懷疑有危害之虞，上前攔停聞到濃厚酒氣，且曹滿臉通紅，也自稱喝3、4罐啤酒，但因拒絕酒測被開單裁罰18萬元、吊銷駕照。

因曹男涉嫌酒駕太過明顯，警方當晚再向桃園地檢署核發的鑑定許可書，帶曹男到醫院強制抽血，濃度為231mg／dL，換算呼氣酒測值高達每公升1.16毫克，刑事部分法院依公共危險罪判他有期徒刑5月，得易科罰金。

曹男認為，他已經因酒駕被判刑5月，又遭桃園市交通裁決處裁罰18萬元，主張有違「一事不二罰原則」，提行政訴訟主張撤銷18萬元罰單。

桃園交裁處抗辯稱，刑事、行政責任各有其貫徹法規範保護目的，曹違反刑法公共危險和拒絕接受酒測的行為，兩者違反樣態、法律構成要件不同，並非「一行為」。

法院勘驗警方密錄器，發現員警數度詢問曹男是否要吹酒測，但他都堅持拒絕，警方還曉以大義說「超過0.25送地檢，不然都是扣車」、「扣車不會比拒測18萬元高」，並經宣讀權利曹依舊稱「不要吹」。

法院認為，曹男拒絕酒測遭罰18萬元，和他酒駕涉及公共危險刑責，兩者違規行為態樣迥異，所為被的法律規定也不相同，各該法規保護的法益有別，難認屬於「同一行為」。

此外，曹酒駕被依公共危險罪判刑5月，易科罰金等於15萬元，與拒絕接受酒測的罰鍰18萬元，分別時刑事罰、行政罰，並無曹主張的違反一事不二罰原則，認為原處罰並無違誤，駁回曹男之訴。

警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照
警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照

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