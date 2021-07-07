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國道大塞偷開路肩被檢舉 他稱「肚子痛」要法院撤單被駁回

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園余姓男子開車上國道2號遇塞車，因違規行駛路肩被民眾檢舉挨罰4000元，他提行政訴訟主張當時國2成「大型停車場」，自己肚子越來越痛不得已才切到路肩；法院查，曹違規開路肩明確，不能以塞車當藉口，且他針對是否因肚痛而有緊急危難事由，也未舉證，判處駁回起訴，可上訴。

經調查，余去年9月1日早上7點多，開車經國道2號東向17.3公里處，被檢舉在非開放時段違規行駛路肩，經桃園市交通裁決處開單裁罰4000元。

余男不服提行政訴訟，他說當天異常塞車，國道2號變成「大型停車場」，他身體不舒服聽警廣表示，已回堵到北上中和交流道，南下也回堵到龍潭交流道，在肚子越來越痛情況下，不得已才切到路肩，結果路肩也大塞車。

他說，最後沿路肩慢慢下八德交流道到加油站休息，且在嚴重塞車路段，不見國道警察指揮交通，任憑道路嚴重塞車，自己是逼不得已才行駛路肩。

桃園交裁處抗辯稱，曹男違規行駛路肩，經民眾向警方檢舉，並提供資料佐證，經查證違規屬實，且當時國道2號該路段確實並未開放路肩，且曹也沒有就身體不適部分舉證。

法院指出，高速公路及快速公路交通管制條例規則中，明文禁止駕駛人主張任何理由將車輛暫停或停駐路肩，同理也不得在交通阻塞路段，主張「短暫」、「合理」行駛路肩。

法院認為，曹雖主張塞車、肚痛，但駕駛人出門前應查詢路況，不得以此為藉口希冀免責，曹也沒提任何證據，證明他當時確有身體不舒服之緊急危難事由，就算他使用路肩非故意，但仍有應注意、能注意而未注意的過失責任，認為原處罰無違誤，駁回其訴。  

圖為國道示意圖。圖／報系資料照
圖為國道示意圖。圖／報系資料照

塞車 國道 桃園

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