腎臟科醫師趁病人洗腎開溜遭解僱 診所仍得賠他105萬

竹南診所以「病人洗腎時外出」等理由終止與林姓腎臟專科醫師的僱傭關係，林不滿診所未依合約終止，提告確認僱傭關係自2019年7月1日起至2020年4月30日止繼續存在，並求償300萬元；台北地方法院審理後，判診所賠償26萬元。林上訴，台灣高等法院今判竹南診所應給付105萬元。

林姓醫師提告表示，竹南診所透過佳特透析服務公司與他訂立協議書，依協議書第約定，自2017年5月1日起至2019年4月30日止聘他擔任腎臟專科醫師，並約定若聘期屆滿前雙方皆未以書面通知他方不願續約，則協議書期限自動展延1年。

林主張，2019年4月30日前雙方並未以書面通知不再續約，因此聘任關係應自動展延1年、至2020年4月30日止。而協議書規定他每月薪資為30萬元，若透析中心每月透析人次達500人以上，每月薪資則為32萬元，如果每月透析人次達700人以上，每超過1人次，可額外取得報酬200元，門診每人次費用另計；如每人次血液透析治療的健保給付金額低於3千元時，報酬另議。

竹南診所前年6月底通知林姓醫師要終止聘任關係，還函告苗栗縣衛生局、苗栗縣醫師公會7月1日起停止他在診所執業，也關閉林的電腦診療系統權限。林寄存證信函向診所表示僱傭契約繼續存在、願依協議書給付勞務，但未果。

竹南診所表示林姓醫師多次不假外出，護理師常找不到醫師處理病人狀況，診所多次要求他改善卻未獲置理，造成業務運作、同事困擾。診所還指林疑似利用看診不當調閱病患的病歷資料，有違反醫療法、個人資料保護法之虞，為維護病患就醫權益、就醫安全、確保病歷資料保管和病患個資安全，因此終止聘任關係。

診所認為林是主治醫師，我國直至2019年9月前的住院醫師皆未適用勞基法，主治醫師迄今更未適用勞基法，應可隨時終止聘任契約。

高等法院認為，林姓醫師和竹南診所間的勞務給付法律關係並不屬勞基法所適用的定期僱傭關係。林雖有時在看診或病患洗腎期間不假外出，違反診所的出勤規定，但診所所指控的違規情節並不具體，且沒能舉證洗腎病患因林違規而未受妥適照護，「未達情節重大程度」。

此外，高院也認為診所沒能舉證林姓醫師維法調閱病患病歷，因此認定2019年7月1日終止僱傭契約不合法。