影／隔壁傳來「人與人的連結」聲音 警方查獲二女一嫖客

防疫當前嚴查性交易，應召站提高警覺，彰化縣員林警分局昨天晚上取締1個月前「約定」的性交易，執勤時，聽到隔離套房傳出「人與人的連結」聲音，當場問被捕的應召女，她坦承和隔壁女子是同一家應召站，員警立刻到隔壁套房敲門，查獲1名嫖客和1名印尼籍女子從事性交易；警方帶回3人，訊後依違反社會秩序維護法裁罰。

員林警分局莒光派出所表示，應召站因應防疫期間警方嚴查，改為短期承租套房營業，租期通常1、2個月，而且提高警覺，警方接獲檢舉員林市某公寓常有陌生外籍女子入住，陌生男子進出，員警1個月前透過網路約定在那幢公寓「辦事」，全套60分鐘、價格2900元，昨天晚上如期赴約，應召女「莉莉」穿著清涼，員警一進門亮出身分後，叫她「把衣服穿好」。

這時候隔壁傳來「人與人的連結」的聲音，員警問莉莉，隔壁是不是也在從事性交易？莉莉坦承和隔壁應召女是同一家應召站。員警到隔壁套房敲門，一名皮膚白皙、長相像混血兒的長髮女子開門，男子站在床邊，驚惶失措，員警要他們都穿好衣服。