快訊

【軍機服裝秀／上】F-16穿上越戰風格東南亞迷彩 戰機的時尚也會復古回春？

同住家人3確診...爸媽、女兒住院後相繼死亡 留一子理後事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／隔壁傳來「人與人的連結」聲音 警方查獲二女一嫖客

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

防疫當前嚴查性交易應召站提高警覺，彰化縣員林警分局昨天晚上取締1個月前「約定」的性交易，執勤時，聽到隔離套房傳出「人與人的連結」聲音，當場問被捕的應召女，她坦承和隔壁女子是同一家應召站，員警立刻到隔壁套房敲門，查獲1名嫖客和1名印尼籍女子從事性交易；警方帶回3人，訊後依違反社會秩序維護法裁罰。

員林警分局莒光派出所表示，應召站因應防疫期間警方嚴查，改為短期承租套房營業，租期通常1、2個月，而且提高警覺，警方接獲檢舉員林市某公寓常有陌生外籍女子入住，陌生男子進出，員警1個月前透過網路約定在那幢公寓「辦事」，全套60分鐘、價格2900元，昨天晚上如期赴約，應召女「莉莉」穿著清涼，員警一進門亮出身分後，叫她「把衣服穿好」。

這時候隔壁傳來「人與人的連結」的聲音，員警問莉莉，隔壁是不是也在從事性交易？莉莉坦承和隔壁應召女是同一家應召站。員警到隔壁套房敲門，一名皮膚白皙、長相像混血兒的長髮女子開門，男子站在床邊，驚惶失措，員警要他們都穿好衣服。

員警先量測他們3人的體溫再消毒，佩戴口罩和穿防護衣，先送往員林基督教醫院作新冠肺炎快篩，幸好都是陰性。員警帶他們到派出所戶外偵訊區作筆錄，莉莉和娜娜（長髮女子）年約30歲，都是逃逸外勞，娜娜因面貌秀麗，以全套60分鐘、4000元從事性交易。警方訊後依違反社維法裁罰廖姓嫖客和兩名逃逸外勞，並把逃逸外勞解送到移民署專勤隊收容。

員林警分局查獲逃逸女外勞從事性交易，訊後解送到移民署專勤隊收容。圖／員林警分局提供
員林警分局查獲逃逸女外勞從事性交易，訊後解送到移民署專勤隊收容。圖／員林警分局提供

性交易 應召站 員林

延伸閱讀

1千買裸照5千元買視訊 2少女上勾傳裸照、摩鐵性交易

影／越南美魔女「與人連結」 稱從事美甲因疫情沒生意

美女想賺2萬被白嫖還付房間費 氣得報警也被裁處罰金

越南、印尼妹北市開房間性交易 來不及「連結」就被抓

相關新聞

美髮師酒駕撞死名嘴母親起訴 黃暐瀚：尊重偵辦結果

美髮師方兆杰於5月5日凌晨酒駕撞死媒體人黃暐瀚母親，肇事後還到超商買啤酒喝，並否認酒後駕車，台中地檢署今依公共危險以及公...

APP播盜版韓劇「W兩個世界」 歐酷網董事長有罪定讞！

歐酷網路董事長劉于遜推出「電視連續劇」APP，讓使用者連結到外部網站觀看熱門韓劇「W兩個世界」、「任意依戀」，被正版授權...

肉粽整串！國軍高雄總醫院爆收賄醜聞 13名校級軍醫官涉案

國軍高雄總醫院岡山分院藥局主任杜政璋、左營醫院內科部主任蔡文正等多名校級軍醫官，被控利用職務之便在藥事審議時放水，或開立...

美髮師酒駕撞死名嘴母親 檢：計算他共飲用43次威士忌

美髮師方兆杰5月初，與友人到超級巨星KTV飲酒，涉嫌酒駕撞死媒體人黃暐翰的母親，由於方在警詢時否認酒後駕車，檢警蒐證「鉅...

影／隔壁傳來「人與人的連結」聲音 警方查獲二女一嫖客

防疫當前嚴查性交易，應召站提高警覺，彰化縣員林警分局昨天晚上取締1個月前「約定」的性交易，執勤時，聽到隔離套房傳出「人與...

17年潛水員罹病骨壞死 中油桃煉廠沒設減壓艙判賠229萬

朱姓男子擔任中油桃園煉油廠潛水員17年，常深潛40公尺檢查油管，因此罹患潛水伕病，他控訴桃煉廠沒設減壓艙，造成他骨壞死、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。