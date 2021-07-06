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影／隔壁傳來「人與人的連結」聲音 警方查獲二女一嫖客
防疫當前嚴查性交易，應召站提高警覺，彰化縣員林警分局昨天晚上取締1個月前「約定」的性交易，執勤時，聽到隔離套房傳出「人與人的連結」聲音，當場問被捕的應召女，她坦承和隔壁女子是同一家應召站，員警立刻到隔壁套房敲門，查獲1名嫖客和1名印尼籍女子從事性交易；警方帶回3人，訊後依違反社會秩序維護法裁罰。
員林警分局莒光派出所表示，應召站因應防疫期間警方嚴查，改為短期承租套房營業，租期通常1、2個月，而且提高警覺，警方接獲檢舉員林市某公寓常有陌生外籍女子入住，陌生男子進出，員警1個月前透過網路約定在那幢公寓「辦事」，全套60分鐘、價格2900元，昨天晚上如期赴約，應召女「莉莉」穿著清涼，員警一進門亮出身分後，叫她「把衣服穿好」。
這時候隔壁傳來「人與人的連結」的聲音，員警問莉莉，隔壁是不是也在從事性交易？莉莉坦承和隔壁應召女是同一家應召站。員警到隔壁套房敲門，一名皮膚白皙、長相像混血兒的長髮女子開門，男子站在床邊，驚惶失措，員警要他們都穿好衣服。
員警先量測他們3人的體溫再消毒，佩戴口罩和穿防護衣，先送往員林基督教醫院作新冠肺炎快篩，幸好都是陰性。員警帶他們到派出所戶外偵訊區作筆錄，莉莉和娜娜（長髮女子）年約30歲，都是逃逸外勞，娜娜因面貌秀麗，以全套60分鐘、4000元從事性交易。警方訊後依違反社維法裁罰廖姓嫖客和兩名逃逸外勞，並把逃逸外勞解送到移民署專勤隊收容。
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