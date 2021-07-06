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17年潛水員罹病骨壞死 中油桃煉廠沒設減壓艙判賠229萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

朱姓男子擔任中油桃園煉油廠潛水員17年，常深潛40公尺檢查油管，因此罹患潛水伕病，他控訴桃煉廠沒設減壓艙，造成他骨壞死、心臟病變，甚至「隨時有猝死風險」求償1082萬元，桃煉廠雖強調「一切依法行事」，但法院認為桃煉廠違反職安法沒設減壓艙，判應賠朱229萬元，可上訴。

朱男（51歲）表示，他從1998年5月16日至2015年8月21日間，受僱桃煉廠擔任海上作業科潛水員，負責下潛到35至40公尺深海中，檢查輸油管是否滲漏、螺絲有無鬆脫及保養，他擁有丙級職業潛水技術士證照，依規定須具備減壓艙操作能力、最大深度39.6公尺，且僅可操作空氣潛水。

朱指出，但桃煉廠並未在他工作地設置減壓艙，供他使用氣體也是人工調和混合的「高氧」，並被派到最大深度，造成他越級工作，另桃園市勞檢處、勞動部職安署分別到場調查，也發現桃煉廠沒設減壓艙、未辦在職訓練，也無救援潛水員維護安全，有多安全作業缺失。

朱控訴，桃煉廠多項疏漏，導致他罹患第二期減壓症，併發相關嚴重心臟問題、雙側肩關節及膝關節異壓性骨壞死，隨時有猝死風險，主張桃煉廠未盡職安法等義務，依勞動力減損、精神撫慰金等求償1082萬9216元。

桃煉廠則說，他們公司一切作業依國家法令行事，向來遵守異壓標準執行相關潛水作業，2011年也訂頒實施「工業安全組作業程序書 桃園煉油廠潛水作業安全」，有關朱使用「混合氣體」潛水部分，也非僅由潛水執照決定，公司曾安排朱接受混合氣體潛水訓練合格，因此符合標準。

桃煉廠指出，朱潛水作業都是無減壓潛水，所以沒設置減壓艙，且就算公司有疏失，但也和他的心臟疾病間無因果關係。

法院查，朱潛水19年多，常下潛到35至40公尺深海，每次下水約15至20分鐘，經醫院鑑定長期重複潛水壓力變化造成骨壞死、減壓症，認定和工作有關，認定桃煉廠違反職安法未設置減壓設備造成朱骨壞死，但缺乏證據顯示潛水工作和他心臟傷害有關聯。

法院審酌，朱勞動力減損達23％，受損害金額169萬584元，另考量他因桃煉廠未設置減壓艙，造成長期潛水骨壞死，精神痛苦，撫慰金以60萬元為適當，判桃煉廠應賠償他229萬584元。

桃園煉油廠。圖／報系資料照
桃園煉油廠。圖／報系資料照

桃園 勞動部 中油

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