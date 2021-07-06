男子違反居家檢疫遭罰10萬不繳納 台南分署強制扣款

60歲陳姓男子今年5月從大陸廈門返台後，未遵守1人1戶居家檢疫規定，遭台南市衛生局裁罰萬元，陳逾期不履行，案經移送行政執行署台南分署今天強制執行。

躶姓男子5月13日自廈門返台，依規定需1人1戶居家檢疫， 5月14日在台南市南區住處，被查獲和其他家人混居。衛生局依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，裁罰10萬元，台南分署接獲台南市衛生局案件移送後，隨即清查陳名下財產，並核發執行命令扣押陳銀行帳戶內之存款，陳家屬於今天到場繳清罰鍰。

執行官說，請民眾遵守各項防疫規定，台南南分署將與台南市衛生局保持密切聯繫，對於居家隔離期間趴趴走、違規營業、群聚、不戴口罩等違反防疫規定裁罰案件，將優先、強力執行，以共同維護國民健康。