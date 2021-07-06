不滿小狼狗另結新歡 惡女竟聚眾性侵現任女友還錄影

新北市有1名女子應男友的前任女友邀約談判，3日獨自前往對方住處，卻遭屋內4男4女控制凌虐一整晚，不僅頭臉縫合9針破相，還被迫將牙膏、鐵棒塞進下體導致撕裂傷，供現場眾人錄影拍照，甚至被逼喝毒咖啡。而她的男友竟全程冷眼旁觀，還搶走現金、提款卡逼問密碼。

被害人直到天亮才獲釋，立即就醫驗傷報警。警方4日逮捕8名嫌犯，其中2人是未成年少女，全案依妨害性自主、強盜罪嫌及毒品案件移送法辦。

據了解，潘姓男子年僅18歲，曾在個人IG貼文自豪情史豐富，他交往的對象都很漂亮，且年紀甚至比他大6、7歲。潘男前陣子和25歲劉女分手之後，目前正與24歲的被害人交往中。

劉女懷疑被害人介入，才導致她和潘男分手，3日凌晨邀約到家裡談判，被害人到達劉女住處，才發現潘男也在場，屋內共有8個人。劉女要求被害人和潘男分手遭拒，眾人開始拿鐵棒圍毆被害人，打到腦震盪，右眼、鼻翼、頭上共縫合9針，四肢多處瘀血。

眾人且拿手機拍照、錄影，脅迫被害人將牙膏、鐵棒塞進下體，再喝下毒品咖啡，接著潘男竟動手去搶被害人的現金3千元、3張金融卡逼問密碼。眾人最後恐嚇不得報警，否則將影片貼上網；整夜凌虐到上午8時許才放人。