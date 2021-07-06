陸生周泓旭涉新黨共諜案一審無罪仍境管 無法打陸疫苗

新黨發言人王炳忠、新思維中心主任侯漢廷、文宣委員會副主任委員林明正及王炳忠的父親王進步，被控與陸生周泓旭涉「共諜案」觸犯國安法發展組織罪，但台北地方法院判5人無罪。檢方上訴，因限制出境出海期限將屆，台灣高等法院今開訊問庭。5人皆表示已無限制必要，除非二審加速審理，否則是「無罪的懲罰」。

周泓旭因案滯台逾3年，今天他以新冠肺炎疫情為由，請委任律師劉繼蔚代為出庭。劉說，周在國內無法工作、喪失營生的權益，且也無法與家人團聚、不能辦相關文件、不可能在台灣成家，而且周也沒有社會保險、國民保障，疫情當前也沒有施打疫苗的資源，「也不能回大陸打疫苗」，侵害他的醫療權與健康權。

檢方指控，周泓旭2014年結識王炳忠、林明正、侯漢廷，接受中共國台辦政黨局副處長崔趙輝、上海市對外聯絡辦公室官員趙超指示，共組「新中華兒女學會四人核心決策小組」、「星火秘密小組」等組織在台發展；王炳忠另以「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」、「台大中華復興社」社團組織為掩護，吸收現、退役軍人、青年、學生等階層人士，涉違國安法。

但台北地院認為「新中華兒女學會」是新黨榮譽主席郁慕明為宣揚理念而成立，「燎原新聞網」是王炳忠成立的網站，「台大中華復興社」是台大討論議題的社團，都與中共培植內應勢力無關。此外，檢察官所指的組織名單，是王等人列冊的支持者，這些人未受招募納為中共組織的成員。

5人一審雖無罪，但北院仍裁定他們限制出境、出海至7月22日，5人抗告，6月30日遭高院駁回確定。當高院今天開延長限制出境出海訊問庭時，5人都表示反對。

王炳忠表示，檢方起訴至今3年多，他們反覆接受檢驗、調查，一審無罪，也代表稱他們犯罪嫌疑重大的理由不成立；他的工作事業都在台灣，他是政治工作者，也需要在台灣宣揚理念，不可能去大陸不回台灣。

王進步的律師陳麗玲表示，國家刑罰權與出國權益應相衡，法院認為一般人多會趨吉避凶，因此研判被告有逃亡理由而限制出境；但本案已審3、4年，有何逃亡之虞？

林明正也表示一審判無罪後又限制他們出境，是「無罪的懲罰」，他身為政治工作者，卻遭司法加以限制打壓。律師李恬野指林出社會以來從沒做過別的工作，唯一的技能是政治，如果離開台灣，他根本沒有任何生活技能；林有母親和4個月大與4歲的小孩要照顧，不可能置於不顧。

已是台北市議員的侯漢廷表示，他曾隨市府出訪歐美，行程結束後即回台繼續訴訟程序，也認為沒有再限制的必要。