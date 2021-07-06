快訊

獨／北市聯醫忠孝院區2醫護「無症狀確診」 90人遭匡列

83萬人搶先上網登記疫苗…非金馬澎算數嗎？指揮中心回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸生周泓旭涉新黨共諜案一審無罪仍境管 無法打陸疫苗

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

新黨發言人王炳忠、新思維中心主任侯漢廷、文宣委員會副主任委員林明正及王炳忠的父親王進步，被控與陸生周泓旭涉「共諜案」觸犯國安法發展組織罪，但台北地方法院判5人無罪。檢方上訴，因限制出境出海期限將屆，台灣高等法院今開訊問庭。5人皆表示已無限制必要，除非二審加速審理，否則是「無罪的懲罰」。

周泓旭因案滯台逾3年，今天他以新冠肺炎疫情為由，請委任律師劉繼蔚代為出庭。劉說，周在國內無法工作、喪失營生的權益，且也無法與家人團聚、不能辦相關文件、不可能在台灣成家，而且周也沒有社會保險、國民保障，疫情當前也沒有施打疫苗的資源，「也不能回大陸打疫苗」，侵害他的醫療權與健康權。

檢方指控，周泓旭2014年結識王炳忠、林明正、侯漢廷，接受中共國台辦政黨局副處長崔趙輝、上海市對外聯絡辦公室官員趙超指示，共組「新中華兒女學會四人核心決策小組」、「星火秘密小組」等組織在台發展；王炳忠另以「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」、「台大中華復興社」社團組織為掩護，吸收現、退役軍人、青年、學生等階層人士，涉違國安法。

但台北地院認為「新中華兒女學會」是新黨榮譽主席郁慕明為宣揚理念而成立，「燎原新聞網」是王炳忠成立的網站，「台大中華復興社」是台大討論議題的社團，都與中共培植內應勢力無關。此外，檢察官所指的組織名單，是王等人列冊的支持者，這些人未受招募納為中共組織的成員。

5人一審雖無罪，但北院仍裁定他們限制出境、出海至7月22日，5人抗告，6月30日遭高院駁回確定。當高院今天開延長限制出境出海訊問庭時，5人都表示反對。

王炳忠表示，檢方起訴至今3年多，他們反覆接受檢驗、調查，一審無罪，也代表稱他們犯罪嫌疑重大的理由不成立；他的工作事業都在台灣，他是政治工作者，也需要在台灣宣揚理念，不可能去大陸不回台灣。

王進步的律師陳麗玲表示，國家刑罰權與出國權益應相衡，法院認為一般人多會趨吉避凶，因此研判被告有逃亡理由而限制出境；但本案已審3、4年，有何逃亡之虞？

林明正也表示一審判無罪後又限制他們出境，是「無罪的懲罰」，他身為政治工作者，卻遭司法加以限制打壓。律師李恬野指林出社會以來從沒做過別的工作，唯一的技能是政治，如果離開台灣，他根本沒有任何生活技能；林有母親和4個月大與4歲的小孩要照顧，不可能置於不顧。

已是台北市議員的侯漢廷表示，他曾隨市府出訪歐美，行程結束後即回台繼續訴訟程序，也認為沒有再限制的必要。

律師劉繼蔚認為合議庭日前才裁定駁回5人抗告，今天又開延押訊問庭，任何第三人看到前一個裁定，都不可能認為合議庭可以乾淨、開放、公平心證地對待今日的被告與辯護人，本案確實十分敏感，應嚴謹遵循正當法律程序；劉聲請法官迴避。

新黨全國委員會委員王炳忠（右）、台北市議員侯漢廷（中）今到台灣高等法院開延長限制出境、出海訊問庭，陸生周泓旭以「疫情」為由未到庭。記者王宏舜／攝影
新黨全國委員會委員王炳忠（右）、台北市議員侯漢廷（中）今到台灣高等法院開延長限制出境、出海訊問庭，陸生周泓旭以「疫情」為由未到庭。記者王宏舜／攝影

王炳忠

延伸閱讀

連二天都有AZ疫苗抵台 日贈疫苗已超過一成覆蓋率

台南市疫苗預約不到民眾不滿 衛生局：會增加名額

日本再贈113萬劑疫苗 我購62萬劑AZ也將於明天抵台

日本再贈113萬劑AZ疫苗 民進黨感謝

相關新聞

美髮師酒駕撞死名嘴母親起訴 黃暐瀚：尊重偵辦結果

美髮師方兆杰於5月5日凌晨酒駕撞死媒體人黃暐瀚母親，肇事後還到超商買啤酒喝，並否認酒後駕車，台中地檢署今依公共危險以及公...

APP播盜版韓劇「W兩個世界」 歐酷網董事長有罪定讞！

歐酷網路董事長劉于遜推出「電視連續劇」APP，讓使用者連結到外部網站觀看熱門韓劇「W兩個世界」、「任意依戀」，被正版授權...

肉粽整串！國軍高雄總醫院爆收賄醜聞 13名校級軍醫官涉案

國軍高雄總醫院岡山分院藥局主任杜政璋、左營醫院內科部主任蔡文正等多名校級軍醫官，被控利用職務之便在藥事審議時放水，或開立...

17年潛水員罹病骨壞死 中油桃煉廠沒設減壓艙判賠229萬

朱姓男子擔任中油桃園煉油廠潛水員17年，常深潛40公尺檢查油管，因此罹患潛水伕病，他控訴桃煉廠沒設減壓艙，造成他骨壞死、...

男子違反居家檢疫遭罰10萬不繳納 台南分署強制扣款

60歲陳姓男子今年5月從大陸廈門返台後，未遵守1人1戶居家檢疫規定，遭台南市衛生局裁罰萬元，陳逾期不履行，案經移送行政執...

不滿小狼狗另結新歡 惡女竟聚眾性侵現任女友還錄影

新北市有1名女子應男友的前任女友邀約談判，3日獨自前往對方住處，卻遭屋內4男4女控制凌虐一整晚，不僅頭臉縫合9針破相，還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。