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「財經網美」與網友討論台劇批對方「無知」 獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

「財經網美」胡采蘋今年3月間分享台劇「天橋上的魔術師」與陳姓網友發生言語衝突，並留言批「真的好像白癡」、「比無知還無知」挨告妨害名譽。台北地檢署調查後認為，胡女主要是針對陳男觀點加以評論，並非直接謾罵，今給予不起訴處分。

胡采蘋（Emmy Hu）是一名財經記者，長居大陸，在北京、上海、杭州有居住工作經驗。第一份工作在「商業周刊」任職金融記者，以「商周寶寶」自稱。她在臉書經營「Emmy追劇時間」粉絲專頁，吸引11萬名網友追蹤。

維基百科指出，「天橋上的魔術師」是2021年由台灣公共電視文化事業基金會與台灣大哥大myVideo共同出品的旗艦影集，原子映象製作，歷時五年打造。改編自作家吳明益同名小說，重現1980年代台灣，台北市中華商場榮景。

檢方調查，今年3月間，胡采蘋在粉專上轉貼一篇評論「天橋上的魔術師」文章，引起陳姓男網友質疑並分享自己觀點，雙方展開激烈論戰，胡女回批「真的好像白癡」、「很抱歉，你不是無知，是比無知還無知」等留言。

陳男因此提告胡女涉嫌妨害名譽。檢方調查後，認為雙方是在討論該劇，胡女針對陳男發言內容進行回應，且是主觀評論劇情內容，雖然用字尖銳，但並非無故針對網友本人謾罵，今依罪嫌不足，給予胡女不起訴處分。

「財經網美」胡采蘋今年3月間分享台劇「天橋上的魔術師」與陳姓網友發生言語衝突，並留言批「真的好像白癡」等挨告妨害名譽。台北地檢署認為胡女主要是針對陳男觀點加以評論，並非直接謾罵，今不起訴處分。圖／本報資料照。
「財經網美」胡采蘋今年3月間分享台劇「天橋上的魔術師」與陳姓網友發生言語衝突，並留言批「真的好像白癡」等挨告妨害名譽。台北地檢署認為胡女主要是針對陳男觀點加以評論，並非直接謾罵，今不起訴處分。圖／本報資料照。

天橋上的魔術師 胡采蘋

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