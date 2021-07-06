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男酒醉槍殺三溫暖泊車員 判賠死者家屬1105萬元

中央社 / 台北6日電

男子黃坤仁赴北市三溫暖消費時酒醉踉蹌，泊車員上前攙扶，卻遭黃男開槍射擊頭部致死，死者家屬求償。二審今天判決扣除已領取的被害人補償金，黃男須賠償1105萬多元，可上訴。

刑事部分，黃坤仁已遭判無期徒刑定讞。

全案起於，民國108年6月16日晚間，黃坤仁搭計程車到台北巿一家三溫暖，下車時因酒醉步伐不穩，61歲黃姓泊車員上前攙扶；黃坤仁不滿肢體接觸，持手槍朝對方頭部射擊，黃姓泊車員送醫不治。死者家屬提告向黃坤仁求償。

一審士林地方法院判決黃坤仁須賠償死者3名家屬慰撫金各新台幣360萬元、共1080萬元，經上訴，二審台灣高等法院認為，扣除已領取的被害人補償金及加計家屬支出的喪葬費用，改判決須賠償共計1105萬2650元。可上訴。

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