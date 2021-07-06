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女賊偷運動中心盜刷信用卡 為1萬元獎金改名「亮搞玩」

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

今年3月掀起「鮭魚」改名潮，Youtuber「亮搞玩」推出名字有「亮搞玩」3個字，送1萬元現金，共吸引21人拿獎金，其中蕭姓女子則是慣竊，去年涉嫌在運動中心行竊，還至銀樓盜刷信用卡詐取1萬餘元，警方循線逮捕蕭女，發現名字突兀，蕭女坦承為1萬元改名「蕭亮搞玩」事隔3個月仍未再改名，因地檢署起訴名字再度曝光。

有多起竊盜前科的蕭女，去年4月徒刑執行完畢出監，去年12月16日在北市中山運動中心涉嫌偷竊女用皮夾4千元（經台北地檢署起訴）隔天又到北市南港運動中心，涉偷取健身房內裝有單眼相機的後背包，還盜刷信用卡詐得1萬餘元。

今年3月底，警方循線逮捕蕭女，發現名字特殊突兀，蕭女坦承得知Youtuber發起活動，改名「亮搞玩」可以領1萬元，隨即改名拿獎金。

起訴指出，蕭女去年12月17日下午4時許，在台北市南港運動中心，徒手竊取徐姓男子放在健身房置物櫃一個價值3千元後背包，裡頭放有價值5萬500元的的單眼相機及鏡頭、7千元外套、8千元的手機、600元折價券及4張信用卡。

蕭女偷走物品，隨即在當日下午5時許，至北市萬華區一家超商刷卡交易失敗3次後，轉往萬華區一家銀樓，盜刷1萬2800元，緊接著盜刷7萬2千元商品交易失敗，共計詐得1萬2800元。全案經徐姓男子報案，警方循線逮人，蕭女到案後坦承犯行，冒刷的交易明細顯示盜刷1萬2800元，其餘4次交易失敗。

檢察官認定，蕭女涉嫌竊得6萬9100元物品及盜刷得手1萬2800元，依竊盜罪嫌、詐欺取財未遂罪嫌起訴，未扣案犯罪所得8萬1900元建請宣告沒收或追徵其價。

蕭女遭通緝期間，改名蕭亮搞玩，領1萬元獎金。圖／翻攝亮搞玩臉書
蕭女遭通緝期間，改名蕭亮搞玩，領1萬元獎金。圖／翻攝亮搞玩臉書

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