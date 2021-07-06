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東洋疫苗破局弊案 北檢不排除調閱金流匡列對象
東洋藥品去年洽商德國BNT疫苗代理權「破局」，有民眾告發疫苗採購過程有涉弊嫌疑，台北地檢署近期指派檢肅黑金主任檢察官簽分貪汙案調查中，因犯罪事實及犯罪對象不明確，目前分他字案，不排除調閱金流、匡列對象，以勾稽釐清案情。
前新聞局長鍾琴不滿政府處理疫苗不當，日前獨自開車前往總統府前，按喇叭發聲，今年6月21日親赴北檢遞狀告發總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌、衛福部部長陳時中等3人涉嫌瀆職、圖利和偽造文書罪以及證交法炒股罪。
鍾琴以及多名民眾告發指東洋爭取代理德國新冠肺炎疫苗疑遭立委介入、官商勾結而「破局」案，兩起案件都由北檢兩名檢肅黑金主任檢察官各自立案調查，案由都是涉貪汙等罪。
去年，東洋一度對外宣布取得ＢＮＴ新冠疫苗授權最多三千萬劑，將與台灣主管機關協商，但最後指揮中心卻只要買兩百萬劑，還把破局原因歸咎東洋沒有「原廠授權書」。
隨後，東洋「炒股」謠言甚囂塵上，逼得東洋董事長林全親自舉行記者會，強調絕對沒有藉由代理疫苗消息買空賣空、坑殺股民。最後東洋宣布放棄代理，林全也公開嗆中央：「拿授權書來談的說法，是在吃我豆腐。」
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