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軍人愛慕偷窺女同袍 廁所裝秘錄器害5名男女春光外洩

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園1名潘姓職業軍人愛慕女同袍，竟趁著多人一起外出用餐時，事先跑到廁所內安裝秘錄器，導致5名男女前後如廁遭偷拍，其中1人抬頭見黑色異物才驚覺遭偷拍，潘落網後坦承不諱，法院痛批他為滿足偷窺慾望造成被害人心理創傷，依妨害秘密罪判他5月又15日，可上訴。

檢警調查，潘男去年11月18日晚上10點多，見5名同袍一起到龜山某小吃店聚會，潘見店家廁所為蠻女共用，就趁其他人不注意時偷溜進去，並在天花板上安裝1個秘錄器。

席間眾人輪流去廁所都慘遭偷拍，直到11點多1名同袍如廁到一半，驚見頭頂上有異物，靠近查看才驚覺竟然是秘錄器，當下還被開啟錄影功能，因懷疑內部人下手，回營區轉交給上級長官查驗，發現記憶卡內部已拍到多人春光外洩影像。

憲兵隊獲報介入調查，經搜索潘男相關物品、電腦檔案等，檢方訊時潘也坦承不諱。法院審酌，潘為滿足個人偷窺慾望，無故裝設秘錄器竊錄多人上廁所、身體私密部位，不僅行為卑劣，更嚴重侵害對方隱私，造成被害人心裡深烙傷痛。

法院考量，潘男犯後坦承、態度尚可並深表悔意，當時身為職業軍人等，無故以電磁紀錄竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，判他有期徒刑5月15日，得易科罰金。

潘姓軍人偷裝秘錄器拍女同袍上廁所畫面，法院依妨害秘密罪判他5月又15日。示意圖／ingimage
潘姓軍人偷裝秘錄器拍女同袍上廁所畫面，法院依妨害秘密罪判他5月又15日。示意圖／ingimage

偷拍 軍人

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