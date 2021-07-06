向友人說男子有她的不雅照 沒想到自己裸照也在手機內
李姓男子與邱姓女子為男女朋友關係，友人余姓女子提及另一名呂姓男子有邱女的照片，氣得李與邱女吵架，挾持呂男控制行動，邱女搶去呂的手機，發現手機內有她及余女的不雅照，打傷呂的左臉頰，並刪手機內的不雅照，此外邱女曾與人糾紛，由呂出面處理，對方賠10萬，但呂僅交付2萬5000元，邱女持刀要求呂支付7萬5000元，台中地院今天依妨害自由等罪將李男判刑6月、邱女4月，得易科罰金。
判決書指出，李男（37歲）與邱女（33歲）為男女朋友，2人與余女為朋友關係，2019年11月27日上午，余女提及提及呂男持有邱女的照片，李與邱女珮發生爭吵，邱女表示要去找呂理論，又因邱女先前與人發生糾紛，由呂出面為其處理，對方賠償邱女10萬元，而由呂收取，然呂僅交付邱女2萬5000元，邱女認為呂仍積欠她7萬5000元。
李男等人前往大甲區呂男住處，再駕車前往甲南陸橋下，4人下車後，由邱女先搶去呂男手機，邱女發現手機內有她與余女的不雅照片，2女即當場開始刪除手機內的不雅照片，邱女並徒手揮打呂男的左臉頰，致呂受有左側臉部挫傷的傷害。
李對呂恫稱「還是要叫我兄弟來幫忙刪一下」、「現在我可以將你帶走…你要叫救命就快喔，不然人帶走是真的很難看哦，你叫救命就趕快叫」、「什麼卡折斷，整隻手折」，致呂心生畏懼而不敢離去。因呂手機內的2女不雅照片數量眾多，2女無法及時刪除。
當時正值中午吃飯時間，李要求呂一同前往吃午餐，呂表示已經吃飽了而拒絕，邱女即取走呂自小客車的車鑰匙，致呂無法離去，呂只能與李等人前往香菇肉羹店用餐，呂的行動自由即遭剝奪。
李男又認為呂向警方檢舉他與邱女從事詐欺工作，對呂恫稱「男孩子敢做敢當啦，我真的不想要把你帶回去，聽得懂嗎？」、「我老大是太保，鐵豹也是我老大啦」、「等一下如果全部的人都叫過來的時候，哼哼」，致生危害呂的安全。
李男等人離開香菇肉羹店，由李駕車前往大甲區的自助洗車場，李及邱女在車上向呂索討之前邱女與他人糾紛中呂所收受的7萬5000元，邱女並以她所有折疊刀，抵在呂脖子處，要求呂支付。呂男佯稱要使用手機借錢，趁機向家人求救，經家人報警，警方同日下午救出呂男。
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