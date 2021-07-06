APP播盜版韓劇「W兩個世界」 歐酷網董事長有罪定讞！

歐酷網路董事長劉于遜推出「電視連續劇」APP，讓使用者連結到外部網站觀看熱門韓劇「W兩個世界」、「任意依戀」，被正版授權業者提告，一審無罪，但二審逆轉判劉2月徒刑，得易科罰金，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，劉于遜、技術長翁瑞廷2013年推出「電視連續劇2」、「電視連續劇3」APP，透過程式抓取第三方網站連結，讓民眾連結到外部網站觀看影片。

2016年7、8月間，「電視連續劇」APP將韓劇「任意依戀」、「W兩個世界」在YouTube、Dailymotion的連結加入播放選單，供下載APP的民眾可以連結觀看韓劇，

侵害有專屬公開傳輸權「科科公司」權益，檢方依違反著作權法起訴歐酷網路公司、劉于遜、翁瑞廷。

台北地方法院一審認為APP僅提供超連結、路徑，並無實際對公眾公開傳輸，判劉、翁無罪；智慧財產法院二審則指出，APP確實是其他網站的轉址做播放來源，沒有上傳或下載影音檔案功能，提供超連結不構成「公開傳輸」。