APP播盜版韓劇「W兩個世界」 歐酷網董事長有罪定讞！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

歐酷網路董事長劉于遜推出「電視連續劇」APP，讓使用者連結到外部網站觀看熱門韓劇「W兩個世界」、「任意依戀」，被正版授權業者提告，一審無罪，但二審逆轉判劉2月徒刑，得易科罰金，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，劉于遜、技術長翁瑞廷2013年推出「電視連續劇2」、「電視連續劇3」APP，透過程式抓取第三方網站連結，讓民眾連結到外部網站觀看影片。

2016年7、8月間，「電視連續劇」APP將韓劇「任意依戀」、「W兩個世界」在YouTube、Dailymotion的連結加入播放選單，供下載APP的民眾可以連結觀看韓劇，

侵害有專屬公開傳輸權「科科公司」權益，檢方依違反著作權法起訴歐酷網路公司、劉于遜、翁瑞廷。

台北地方法院一審認為APP僅提供超連結、路徑，並無實際對公眾公開傳輸，判劉、翁無罪；智慧財產法院二審則指出，APP確實是其他網站的轉址做播放來源，沒有上傳或下載影音檔案功能，提供超連結不構成「公開傳輸」。

但二審認為，韓劇「任意依戀」、「W兩個世界」是他人未經科科公司同意，上傳至YouTube、Dailymotion網站，而APP提供網站連結，讓使用者更方便觀看影片，擴大韓劇非法公開傳輸的損害，認定劉、翁屬於幫助犯，判劉2月徒刑、翁拘役40日，均得易科罰金；最高法院認為認事用法無違誤，駁回上訴，全案定讞。

劉于遜。圖／聯合報系資料照片
劉于遜。圖／聯合報系資料照片

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