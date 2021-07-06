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老翁持刀闖獨居女子房間搶劫 地院判8年徒刑

中央社 / 彰化6日電

彰化縣一名游姓老翁賭博缺錢，心生歹念竊取房東鑰匙，持折疊刀闖入另名獨居女子房間，持刀恐嚇被害人交出存錢筒，游翁涉犯攜帶兇器侵入住宅強盜罪，彰化地院判處徒刑8年。

根據台灣彰化地方法院今天公布的刑事判決書，游姓老翁因賭博缺錢花用，得知住處同一層住戶為獨居女子，竟心生歹念竊取房東的鑰匙，凌晨趁女子熟睡時持折疊刀闖入房間。

原本熟睡中的被害人驚醒，游翁對女子稱自己要搶劫但不會傷害她，女子看見游翁手上拿著折疊刀，心生恐懼，於是從衣櫃抽屜拿出存錢筒，將存錢筒以及裡面的現金新台幣2150元交給游翁。

游翁得手後拿出現金，把存錢筒和鑰匙丟棄，警方獲報循線逮捕游翁，扣得游翁作案時穿的衣服、折疊刀等證物，游翁經檢方訊問後遭起訴。

地院法官審理此案，認為被告曾對親屬觸犯加重強制性交罪，經判處有期徒刑8年，也按月領取彰化縣政府中低收入老人生活津貼，被告在警詢時辯稱說直接向被害人問說有沒有錢可以給他，被害人就直接拿給他現金，強調是要跟對方借錢。

判決書指出，法官認定被告粉飾案情，即使犯罪所得不高、告訴人全身而退，被告犯案動機及手段實在難以引起同情，因此依攜帶兇器侵入住宅強盜罪，判有期徒刑8年，全案仍可上訴。

獨居 強盜

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