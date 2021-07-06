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美髮師酒駕撞死黃暐翰母親 肇事第一時間還喝啤酒檢揭穿起訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

美髮師方兆杰於5月5日凌晨與友人至超級巨星KTV飲酒作樂，喝了350西西威士忌及啤酒後，酒駕賓士轎車撞死媒體人黃暐瀚的七旬母親，肇事後還到超商買啤酒喝，否認酒後駕車，經檢警調監視影帶並傳訊證人，他才承認酒駕，檢方查出他於案發前一天還酒駕闖紅燈被查獲，台中地檢署依公共危險以及公共危險肇事致人於死罪將他起訴，台中地院法官裁定繼續羈押。

台中地檢襄閲主任檢察官卓俊忠指出，方男涉嫌酒駕致死罪，是本刑最輕3年以上、10年以下的罪責，方在肇事後第一時間購買啤酒飲用，意圖藉此混淆酒測值、擾亂警方偵辦；檢警經過深入調查，掌握了相關人證、物證，確認方在肇事前就有喝酒，確實屬於「酒駕」行為，並已達到「不能安全駕駛」程度。

方兆杰（30歲）於警訊時，在市警三分局故筆錄時，否認酒後駕車，辯稱最後一次喝酒時是在5月3日晚間，肇事當時受到驚嚇至超商買啤酒喝來壓驚，然經檢警查他當日駕駛路線，得知他曾前往超級巨星KTV調閱包廂監視器畫面及經證人指證，他才坦承酒後駕車。

李姓證人證稱，他與方男5月4日晚間至超級巨星KTV包廂，他點大摩15年威士忌，而方進去後開啤酒倒入酒杯，方有喝啤酒，後來都喝威士忌，他與方各喝半瓶威士忌。證人游女說方是她在場姓朋友「鬼鬼」邀請過來，在場的3位女生先到，點啤酒6瓶，方及李男都有喝啤酒，後來又點威士忌，方有向在場的人敬酒。

起訴書指出，方於5月4日凌晨，在台中市西屯區青海路萬客什火鍋青海店，喝含有酒精成分的燒酒雞數碗，同日凌晨酒駕行經文心路3段闖紅燈遭警攔查後，測出酒測值為每公升0.25毫克，檢察官以他無前科、未肇事，訊後予以請回。

5月4日晚間10時，方駕駛賓士車載友人李男至北區公園路超級巨星KTV包廂唱歌，喝啤酒及威士忌至同月5日凌晨，卻酒駕沿中市東興路由東往西方向行駛，行經東興路與樹義一巷交叉路口時，適有資深媒體人黃暐瀚的媽媽陳婦步行穿越路口，遭方駕車撞擊陳婦，被害人彈飛倒地，頭部受重創，經送醫急救不治。

方兆杰肇事後，為逃避酒後駕車致人於死刑責，立即下車至肇事地點對面的統一便利商店購買啤酒飲用，經警測得方的酒測值為每公升0‧40毫克。

黃暐瀚在當天事發時受訪說，母親節要到了，原本要回來陪她吃飯，沒想到發生這種事；這個人不論有沒有酒駕，或是怎麼肇事的，都有行車記錄器與警方的調查，由警方來偵辦，家屬尊重警方最後的結果。如果他是喝酒開車，會希望他受到法律制裁，這交給警方去判斷。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美髮師方兆杰於5月5日凌晨與友人至超級巨星KTV飲酒作樂，酒駕賓士轎車撞死媒體人黃暐翰的七旬母親，台中地檢署依公共、以及公共危險肇事致人於死罪將他起訴，台中地院法官裁定繼續羈押。圖／民眾提供
美髮師方兆杰於5月5日凌晨與友人至超級巨星KTV飲酒作樂，酒駕賓士轎車撞死媒體人黃暐翰的七旬母親，台中地檢署依公共、以及公共危險肇事致人於死罪將他起訴，台中地院法官裁定繼續羈押。圖／民眾提供
事發後黃暐瀚受訪說，母親節要到了，原本要回來陪她吃飯，沒想到發生這種事。本報資料照片
事發後黃暐瀚受訪說，母親節要到了，原本要回來陪她吃飯，沒想到發生這種事。本報資料照片
美髮師方兆杰於5月5日凌晨與友人至超級巨星KTV飲酒作樂，酒駕賓士轎車撞死媒體人黃暐翰的七旬母親，台中地檢署依公共、以及公共危險肇事致人於死罪將他起訴，台中地院法官裁定繼續羈押。圖／民眾提供
美髮師方兆杰於5月5日凌晨與友人至超級巨星KTV飲酒作樂，酒駕賓士轎車撞死媒體人黃暐翰的七旬母親，台中地檢署依公共、以及公共危險肇事致人於死罪將他起訴，台中地院法官裁定繼續羈押。圖／民眾提供
美髮師方兆杰於5月5日凌晨與友人至超級巨星KTV飲酒作樂，酒駕賓士轎車撞死媒體人黃暐翰的七旬母親，台中地檢署依公共、以及公共危險肇事致人於死罪將他起訴，台中地院法官裁定繼續羈押。圖／民眾提供
美髮師方兆杰於5月5日凌晨與友人至超級巨星KTV飲酒作樂，酒駕賓士轎車撞死媒體人黃暐翰的七旬母親，台中地檢署依公共、以及公共危險肇事致人於死罪將他起訴，台中地院法官裁定繼續羈押。圖／民眾提供

酒駕 黃暐瀚

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