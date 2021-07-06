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不滿開車被按喇叭 魚市男工人駕車擋道判拘役40天

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

21歲賴姓魚市男工人今年2月間和楊姓計程車司機發生行車糾紛，賴不滿被楊按喇叭，駕車在台南市中華西路二段，多次切換車道並涉嫌停在計程車前方阻礙楊直行，楊報警法辦起訴。台南地院依賴觸犯強制罪，判處拘役40天，得易科罰金，可上訴。

判決說，賴於今年2月27日下午2點多，駕駛轎車沿中西區府前路由東向西方向，行經府前路與中華西路二段交岔路口處時，適楊駕駛計程車由府前路欲左轉中華西路二段，賴未行駛於左轉專用道依序等待左轉，貿然自楊車輛右側與其併排左轉至中華西路二段。

楊認為此舉危險按鳴喇叭示警，賴心生不滿，駕車左轉至中華西路二段後，加速切換內車道行駛於楊車前方，楊隨即切換至外側車道。賴馬上右切至楊車前方，接著無故停車在楊車前方達數分鐘後，楊倒車向右切至慢車道，賴隨即向右切至楊車前方，無故停車在楊車前方達數分鐘，經楊報警法辦起訴。

法官審酌，賴僅因不滿被害人突短按喇叭示警，不理性控制自身情緒及行為，駕車多次切換車道並停在被害人車輛前方阻礙他直行，妨害被害人駕車通行道路權利，所為不足取；考量犯罪動機、目的、手段、所生危害，從事魚市工作、家庭經濟狀況小康等情狀，量處其刑。

賴姓魚市男工人駕車多次切換車道並涉嫌停在計程車前方阻礙楊直行。台南地院依賴觸犯強制罪，判處拘役40天，得易科罰金。圖／本報資料照片
賴姓魚市男工人駕車多次切換車道並涉嫌停在計程車前方阻礙楊直行。台南地院依賴觸犯強制罪，判處拘役40天，得易科罰金。圖／本報資料照片

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