不滿開車被按喇叭 魚市男工人駕車擋道判拘役40天

21歲賴姓魚市男工人今年2月間和楊姓計程車司機發生行車糾紛，賴不滿被楊按喇叭，駕車在台南市中華西路二段，多次切換車道並涉嫌停在計程車前方阻礙楊直行，楊報警法辦起訴。台南地院依賴觸犯強制罪，判處拘役40天，得易科罰金，可上訴。

判決說，賴於今年2月27日下午2點多，駕駛轎車沿中西區府前路由東向西方向，行經府前路與中華西路二段交岔路口處時，適楊駕駛計程車由府前路欲左轉中華西路二段，賴未行駛於左轉專用道依序等待左轉，貿然自楊車輛右側與其併排左轉至中華西路二段。

楊認為此舉危險按鳴喇叭示警，賴心生不滿，駕車左轉至中華西路二段後，加速切換內車道行駛於楊車前方，楊隨即切換至外側車道。賴馬上右切至楊車前方，接著無故停車在楊車前方達數分鐘後，楊倒車向右切至慢車道，賴隨即向右切至楊車前方，無故停車在楊車前方達數分鐘，經楊報警法辦起訴。