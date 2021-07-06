女執法工安開罰單遭潑漆 包商知錯但仍要賠51萬

台電台中發電廠的林姓承包商，不滿台中發電廠工業衛生管理程姓女專員執行工安查核對他開單罰款，2年前指示陳男等人前往程女住處潑漆及灑冥紙，法官依毀損等罪將林男判刑3月、判陳男拘役50日，得易科罰金。被害人程女請求損害賠償，一審判決林給付程女精神慰撫金51萬1000元，林不服上訴，二審認林上訴無理由，將全案駁回。不得上訴。

林姓承包商上訴理由，對於程女請求賠償油漆清洗費用1萬1000元沒有爭執，但他犯後態度良好，且所侵害者為程女個人法益，與工安之社會法益無關，又潑漆的心理威脅程度，不能因為地點不同，就對其非難度有所區別，何況上訴人想法應該沒有特別考慮地點，不能因此給予程女較高的慰撫金。

林強調，他承攬工程是賺辛苦錢，其已知錯且獲得教訓，又被台中發電廠罰款，故賠償精神慰撫金50萬元顯屬過高，應予酌減。

二審合議庭認為，人民有免於恐懼之自由，故加害人如以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事，恐嚇被害人致生危害，無論其方式，除應成立刑法上之恐嚇危害安全罪外，對被害人所受之非財產上損害，亦應依規定，負民事損害賠償之責任。

法官查出，林男為承攬台中發電廠工程承包商，程女則為台中發電廠工業衛生管理專員，林僅因程女執行工安查核職務對其開單罰款，遂以每人各1萬元代價，指使陳男及該名不詳男子前往程女住處潑漆及撒冥紙，並告知「有多慘就用多慘」，藉此手法以為報復。

林雖稱本案雖然背景為工安查核，還是要回歸到程女的個人法益究竟受到如何的侵害，惟就本件侵害情節，林承包台中發電廠之工程，對於查核人員發現工安缺失，本應就虛心檢討，力求改善，他不求此途，寧可花費每人1萬元高價，以報復程女。

縱使程女不明就理，且因自身行為坦蕩，懷疑是否有人找錯對象，但終有真相大白之時，類此針對執行工安人員登門尋釁，不免造成查核人員心理上忌憚，甚而足使台中發電廠工安查核人員因此事端，對爾後之工安開罰乙事有所卻步，自足認侵害情節重大。法官認林上訴無理由，遂將全案駁回。不可上訴。

檢方起訴指出，林男（45歲）為台電台中發電廠的承包廠商，不滿台中發電廠程姓女員工 執行工安查核對開罰單，於2019年6月5日指示陳男（25歲）及另名身分不詳男子，前往程女住處潑漆及灑冥紙洩憤，並提供2桶油漆給陳男。

同日下午，陳男駕車載不詳男子，前往台中市沙鹿區程女住處附近，因林提供的油漆摻有硬化劑無法使用，陳通知林，林立即駕車運來2桶藍色油漆交付給陳，陳及另名不詳男子在程女住處潑漆，不詳男子還灑冥紙。

藍色油漆沾染程女住處大小鐵門，車庫內的白色自小客車、門前的花草及監視器，難以清除而足以損害於程女；冥紙則用以恫嚇程女，使程女心生畏懼。陳男及不詳男子共乘自小客車逃逸。林男事後給付陳男及不詳男子報酬各新台幣1萬元。

林男坦承有教唆陳男及不詳男子，前往程女住處潑漆，但辯稱僅指示潑漆，忘記有沒有說要灑冥紙， 冥紙不知是道誰去買的。陳男坦承受林唆使與不詳男子前往程女住處潑漆，不詳男子另有拋灑冥紙。刑事庭法官依毀損等罪將林男判刑3月、判陳男拘役50日，可易科罰金。

被害人程女以住處大面積遭潑灑油漆及撒冥紙，以致住家圍牆、鐵捲門等多處汙損，雖以高壓水刀修復亦難以回復原狀，且因遭潑灑油漆及撒冥紙，使她受到鄰居及路人指指點點，用異樣眼光評論，住家環境已無生活品質可言，令她身心極為恐慌害怕，且因尚有多處汙損處無法清除致房屋價值銳減，因此請求損害賠償，要求林給付100萬。