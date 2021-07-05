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蒙古籍油輪運毒遭查扣 停港4個多月將於後天拍賣

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄橋頭地檢署今年3月於興達港外海，查獲運有280公斤愷他命的蒙古籍油輪，但船上船長及船員皆非蒙古籍，12人全聲押獲准；該船停泊漁港4個多月，性能堪用，檢方考量長期放置不易保管，且價值貶損，於今天公告，將在後天公開拍賣。

蒙古籍「YOHUMARU」（OTO ANGEL）油輪今年3月初載運280公斤愷他命，從馬來西亞出海航行，於3月19日凌晨4時許，在高雄興達港外海，遭登船查緝，一舉逮補外籍船長及船員共12人。

該船雖為蒙古籍，但船長為印尼籍，另有8名印尼籍、3名馬來西亞籍船員，共 12人；經船長及船員遭逮後，實施隔離檢疫 14 日後，因船長及船員等 12 人涉犯毒品危害防制條例，檢方向法院聲請羈押獲准。

該艘油輪自今年3月19日查獲後，停泊於茄萣區興達港，考量長期放置恐價值貶損，且停泊漁港保管不易，經被告同意變賣；預計在7月7日上午9時30分至10時止，於該船停泊處公開拍賣。

檢方表示，該艘油輪總噸位為 324噸，建於1985 年，總長47.02 公尺、船寬 8.01 公尺、載重噸位 464 噸、主機為阪神柴油機 1 台，經評估目前仍屬可使用狀態。

油輪拍賣將於7月7日上午9時30分至10時將開放民眾觀覽，於10時至10時30分受理拍賣登記及繳納保證金後，開始拍賣程序。相關拍賣資訊，公告於橋頭地檢署網站，「查扣物拍賣專區」有意購買可先上查詢瀏覽。

蒙古籍「YOHUMARU」（OTO ANGEL）油輪今年3月因運毒遭查扣，經被告同意變賣；預計在7月7日上午9時30分至10時止，於該船停泊處公開拍賣。記者陳弘逸／翻攝
蒙古籍「YOHUMARU」（OTO ANGEL）油輪今年3月因運毒遭查扣，經被告同意變賣；預計在7月7日上午9時30分至10時止，於該船停泊處公開拍賣。記者陳弘逸／翻攝
蒙古籍「YOHUMARU」（OTO ANGEL）油輪今年3月因運毒遭查扣，經被告同意變賣；預計在7月7日上午9時30分至10時止，於該船停泊處公開拍賣。記者陳弘逸／翻攝
蒙古籍「YOHUMARU」（OTO ANGEL）油輪今年3月因運毒遭查扣，經被告同意變賣；預計在7月7日上午9時30分至10時止，於該船停泊處公開拍賣。記者陳弘逸／翻攝
蒙古籍「YOHUMARU」（OTO ANGEL）油輪今年3月因運毒遭查扣，經被告同意變賣；預計在7月7日上午9時30分至10時止，於該船停泊處公開拍賣。記者陳弘逸／翻攝
蒙古籍「YOHUMARU」（OTO ANGEL）油輪今年3月因運毒遭查扣，經被告同意變賣；預計在7月7日上午9時30分至10時止，於該船停泊處公開拍賣。記者陳弘逸／翻攝

蒙古 馬來西亞 興達港

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