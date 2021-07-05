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醫界林俊杰勾結黃牛詐保1900萬休職確定 提再審又被駁

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

三軍總醫院神經科部周邊神經科主任醫師林俊杰，涉配合詐領勞工保險失能給付的犯罪集團開立不實診斷書，讓被保險人詐得勞保失能給付共約新台幣1900萬元，林遭監察院彈劾，懲戒法院判休職1年確定。林提再審，懲戒法院駁回。

林俊杰涉自2012年起，配合詐領勞工保險失能給付的犯罪集團，未親自診察被保險人的失能狀況，即開立不實診斷書，讓被保險人詐得勞保失能給付，監察委員認為這不僅損害勞工權益，又影響勞保財務，更破壞勞保制度得公平性。

以神經失能為例，須經治療最少6個月並確認病患疾病症狀固定，已不能期待其治療效果，才能據以診斷病患為永久失能。但林俊杰開立診斷書時，勞保黃牛犯罪集團首腦會站在診間內距離不遠處，與林說診斷書要如何開，林則會聽從意見並填載勞工保險失能診斷書相關欄位，以利被保險人請領較高額的勞保失能給付。

部分獲得失能給付的被保險人表示，知道自己根本沒有診斷書所提的病況，甚至發生過林俊杰向被保險人表示依檢查結果不能開立失能診斷書，但經犯罪集團首腦溝通後即可開立的情形。

刑事部分，台北地院依詐欺取財罪判林5年10月徒刑，台灣高等法院去年12月駁回林俊杰上訴，案件上訴最高法院中。懲戒部分，懲戒法院認為林雖聲稱沒有獲利，且是「憐憫勞動階級」才配合開不實的失能診斷書，但這嚴重破壞勞保年金制度，因此判休職1年。

因懲戒法院一、二審都判林休職，林不服一審未調取刑事案件全部卷證就認定他違法失職，而二審也沒說明為何不採信他的說法，提再審。

懲戒法院再審庭認為，公務員懲戒法揭露刑（行）懲並行原則，與應否調取相關刑案卷證無關，不是說未調刑案卷證就是違背法令，而林一再陳述的只是抗辯說詞，顯無再審理由，因此駁回。

三總神經科部周邊神經科前主任醫師林俊杰。圖／聯合報系資料照
三總神經科部周邊神經科前主任醫師林俊杰。圖／聯合報系資料照

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